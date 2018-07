Morena, abierto al diálogo político desde el Congreso: Vladimir Parra.

Infoecos/Colima

Tras asegurar que la ley de austeridad que impulsará Morena en el Congreso no afectará a los trabajadores, ya sea de base, contrato o sindicalizado, sino que terminará con los privilegios, el virtual diputado y exdirigente estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán, adelantó que habrá un diálogo con el Ejecutivo estatal abierto y responsable, pero sin dejar de ser un contrapeso institucional.

Parra Barragán aseguró que la austeridad buscarán aplicarla solo aquellos funcionarios que ganan más de 30 mil pesos, además de quitar los privilegios, en el sentido de que existan menos asesores, que no haya gastos en gasolinas y vehículos que no sean de uso prioritario –como las patrullas–, así como los gastos en celular.

“Hay casos en los que se entiende, como el procurador. El procurador no puede ganar 30 mil pesos. El procurador se puede entender, pero sí debe haber una ley de austeridad. Y nosotros vamos a poner el ejemplo en el Congreso del Estado: vamos a destinar la mitad de nuestro salario para proyectos sociales y causas sociales. Y vamos adecuar y hacer tabuladores. Tendremos un diálogo con los ayuntamientos y el Gobierno del Estado para llegar un acuerdo todos y que ese dinero que se ahorre sea destinado para la sociedad”.

El exdirigente estatal de Morena y uno de los fundadores de ese partido en la entidad, señaló que estas acciones serán en beneficio del gobierno estatal y los municipios, “porque nosotros queremos que haya más presupuesto para ellos”. Aseguró que lo que no puede pasar es que los legisladores ganen cien mil pesos y que los bomberos no tengan ni para el diésel, no tengan salario ni seguridad social.

“Lo que no puede pasar es que un regidor en Tecomán gane 80 mil pesos y que un velador no tenga ni radio, ni seguridad social y que la gente sea la que le esté dando dinero. Eso ya no puede pasar. Adiós a los bonos de gasolina, de médicos privados, de las compensaciones, de todos esos privilegios”.

Consideró que un legislador con un salario de 40 mil pesos mensuales fácilmente puede pagar sus gastos, por lo que los bonos y prestaciones son privilegios insostenibles, además de que lastiman a la sociedad, pues hay evidentes contrastes sociales.

UN CAMBIO A PARTIR DEL DIÁLOGO

Siguiendo el apostolado de Andrés Manuel López Obrador, Vladimir Parra afirmó que se busca construir un cambio a partir del diálogo y no de la exclusión, por lo que se buscará la construcción de acuerdos con base a la confianza que la ciudadanía les dio en la pasada elección.

“La ciudadanía nos dio la confianza y un respaldo popular, gente que salió a votar por un cambio, además de hartazgo y la esperanza, y no lo hizo para que fuéramos comparsas del Gobierno del Estado, pero tampoco lo hizo para que no la pasáramos dando gritos y sombrerazos, sin llegar acuerdos y sin llegar a propuestas. Entonces, debe haber un término medio. Debe haber autonomía. El Congreso va a ser autónomo, va ser crítico de Gobierno del Estado, pero también va hacer capaz de llegar acuerdos para beneficio de la gente”.

Puntualizó que Morena en el Congreso impulsará una agenda legislativa a favor de los derechos humanos, como la Ley de Identidad de Género, la protección del maíz criollo, además de que se analizará, con los ciudadanos de por medio, el destino que se le dará al espacio donde actualmente se ubica la Vigésima Zona Militar, la cual se reubicará.

Parra Barragán adelantó que se implementará más la consulta popular y el referéndum, figuras que ya existen en la ley pero que no se aplican, por lo que se legislará para que estos mecanismos sean más fáciles de aplicar y, de esa forma, fomentar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno.

Referente a la Ley de Pensiones del Gobierno del Estado, Vladimir Parra explicó que se debe trabajar en una legislación que sea responsable, financieramente viable, pero que no afecte los derechos de los trabajadores, además de que se hará una auditoría para identificar los momentos en los que se desviaron los recursos.

“A partir del diálogo vamos a sacar muy buenos acuerdos de esa ley. Va ser un punto medio, entre viabilidad financiera y respeto a los derechos de los trabajadores. Nosotros le apostamos mucho al diálogo”.

SE ANALIZARÁ EL TRABAJO DEL OSAFIG

Vladimir Parra afirmó que otro tema a analizar para la próxima legislación local será el OSAFIG. “Nosotros creemos que se tiene a alguien a modo, por lo que a lo mejor lo vamos a replantear. Vamos a tener que discutir eso. Primero tenemos que analizar el trabajo que se hizo del OSAFIG. Si en el análisis vemos, en la auditoría vemos que todo está bien, entonces no hay ningún problema”.

El futuro legislador de Morena adelantó que realizarán auditorías extraordinarias del 2016 y 2017, esto para ver cómo va el trabajo del OSAFIG, así como identificar los rezagos existentes en el gobierno. “Pero sí tenemos que trabajar en eso”.

Referente a la legalización de la marihuana, la adopción por matrimonios homosexuales y la prohibición de las partidas de toros, Vladimir Parra señaló que en lo personal está a favor de esos temas, pero que no representan, actualmente, prioridades en el aspecto legislativo, por lo que se analizarían a la mitad de la legislación o en un periodo final.

“Lo más importante es lo económico, eso tiene el consenso social. Hay que atender pensiones, salud, educación y seguridad. En ese paquete, después, empieza lo de derechos humanos. Sí vamos a ser progresistas, pero dialogando y con todas las partes. Vamos a dialogar con la iglesia, con todos los sectores y siempre manteniendo una visión progresista”.

