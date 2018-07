Por falta de pago, sindicalizados de Armería realizan reunión informativa.

Infoecos/Tecomán

Trabajadores adscritos al Sindicato del Ayuntamiento, DIF y Comapal realizaron una “reunión informativa” como una muestra de exigencia al Ayuntamiento porque no se les ha cubierto la segunda quincena del mes de junio, y advierten que seguirán las acciones si no se cumple con lo pactado.

Pedro Delgado, secretario general del Sindicato de Trabajadores, informó que de parte de la autoridad municipal había una promesa de pago de la segunda quincena de junio, la cual debería de estar cubierta a más tardar este miércoles, sin embargo, no se hizo.

El líder sindical dijo que aún sin cobrar la quincena, los trabajadores continuaron laborando de manera normal: “La ciudadanía no tiene la culpa aun cuando la quincena no se nos ha cubierto, pero ya no se puede aguantar más”, señaló.

Pedro Delgado dijo que la reunión informativa con el personal sindicalizado se realizó en el jardín principal y no se afectó las labores del Ayuntamiento.

El líder sindical advirtió que en caso de que la quincena no sea cubierta este jueves, realizarán a partir de las 7:00 de la mañana, en la puerta de la Presidencia Municipal, otra “reunión informativa con tiempo indefinido”.

