La contienda aún no ha terminado: Perla Vázquez.

Infoecos/Villa de Álvarez

Perla Vázquez Montes, candidata a la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), confirmó que debido a lo cerrado de los resultados de la contienda electoral del pasado domingo, se hará una revisión de los conteos, como lo marca el Código Electoral vigente.

“Vamos a iniciar este proceso la próxima semana, ya que fue una competencia muy cerrada y existe una diferencia de 159 votos, los cuales tenemos la confianza de que a la hora de que se haga la revisión, se revertirá el resultado de los comicios”, aseguró.

La abanderada de Morena confirmó que ya entabló contacto con su contendiente de Movimiento Ciudadano (Felipe Cruz), para plantearle la importancia de no confundir con declaraciones adelantadas a los ciudadanos dado que la contienda aún no ha terminado porque no se ha emitido un documento que valide al ganador de la elección.

Indicó que en lo particular ha hecho una revisión de las actas que tienen en su poder y han detectado muchas inconsistencias, las cuales deberá atender puntualmente el Consejo Municipal Electoral.

Aclaró que estas acciones no se deben catalogar como una impugnación de los comicios, sino como un recurso de revisión de los conteos en las casillas, tal y como ha ocurrido en el conteo del proceso federal que ha permitido cambiar los resultados finales de la votación.

“Seguramente, luego de esta revisión, habrá un resultado diferente en la elección a la Presidencia Municipio de Villa de Álvarez y no se tendría que llegar a una impugnación porque estaríamos hablando de números diferentes”, manifestó.

Perla Vázquez recalcó que a ella no le corresponde hablar de irregularidades en el proceso, ya que esa es tarea y responsabilidad de los integrantes del Consejo Municipal Electoral, por lo que reconoció que será importante esperar a que concluya el proceso.

Comentarios