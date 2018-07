Rusia 2018 se queda sin sus tres grandes figuras.

Rusia

Brasil quedó fuera de la Copa del Mundo al caer ante Bélgica en cuartos de final y Rusia 2018 se quedó sin las tres grandes figuras del futbol internacional.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar no pudieron guiar a sus respectivas selecciones más lejos en el certamen, pese a que los tres fueron determinantes en algunos encuentros para jugar la fase de eliminatoria directa, siendo Argentina y el Scratch du Oro equipos favoritos para conquistar el Mundial.

CR7 y La Pulga se quedaron en el camino con Portugal y la Albiceleste luego de perder en la instancia de octavos de final ante Uruguay y Francia, respectivamente, encuentros en los que ninguno de los dos se pudo hacer presente en el marcador.

Por su parte, el astro brasileño logró encaminar a la Verdeamarela a cuartos luego de derrotar a México, haciéndoles gol y generando la segunda anotación del conjunto dirigido por Tite.

Con la derrota ante los Diablos Rojos, Brasil extendió su mala racha contra rivales europeos al quedar eliminados en los Mundiales de Alemania 2006 (vs Francia), Sudáfrica 2010 (vs Holanda) y Brasil 2014 (vs Alemania).

