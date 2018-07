Kylian Mbappé es “el Cavani que le faltó a Uruguay: Maradona.

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona aseguró que la selección francesa “sabe a lo que juega” al referirse a la eliminación de Uruguay por parte de Francia en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 y añadió que el francés Kylian Mbappé es “el (Edinson) Cavani que le faltó a Uruguay”.

Durante el espacio “De la mano del 10” que transmite TeleSUR, Maradona insistió en que a la selección sudamericana “se le notó la ausencia de Cavani”, que no jugó por una lesión en su gemelo izquierdo.

Según Maradona, Francia “encontró su juego” al demostrar que sabe tener la pelota con lo que, a su juicio, cerraron los costados de la cancha y “obligaron a los charrúas a dividirse”.

Alabó además la solidez del combinado galo que cree que cuenta con una defensa bien definida y un mediocampo que sabe bien a lo que juega, además de destacar el trabajo de la figura francesa Kylian Mbappé, a quien se refirió como “inmarcable”.

“Pasa de 0 a 120 (…) tiró un centro que no llegó nadie porque no tienen la velocidad de él. Se hace difícil cuando él encara. Encara y no tiene miedo”, aseveró. Uruguay se despidió de la copa del mundo al caer 0-2 ante Francia en los cuartos de final con goles de Raphaël Varane y Antoine Griezmann.

Comentarios