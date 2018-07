Locho ofrece trabajo coordinado a Nacho.

Infoecos/Colima

El virtual presidente municipal electo de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, ofreció al Gobierno del Estado de Colima, a Nacho Peralta Sánchez, respeto y coordinación para trabajar para mejorar la calidad de vida de los colimenses y los índices de inseguridad que en la actualidad se vive en el municipio.

Morán Sánchez afirmó que su relación con el Ejecutivo estatal “será buena “en términos generales”, destacando que cuando fue alcalde le tocó trabajar y convivir con cinco mandatarios, con los que tuvo una “relación nada fácil”, pero siempre se buscó lo mejor para Colima.

Recordó que en ese periodo le correspondió convivir con cinco gobernadores: Fernando Moreno, Gustavo Vázquez, Carlos Flores, Arnoldo Ochoa y Silverio Cavazos, los cinco con perfiles políticos distintos, “con quienes me tocó trabajar bien, siempre respondiendo a la gente y protegiendo las causas justas de los ciudadanos.

“Ahora no será distinto, habremos de trabajar coordinadamente con el actual gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, no hay de otra, pues al final del camino es una manera de responder a la gente, pero sin claudicar, sin entregar lo que es dignamente de los ciudadanos de Colima, pero con un buen ánimo de relación institucional, no solo con el Gobierno estatal, sino también con el federal”, dijo.

Asentó que está con el mejor ánimo de que le vaya bien al Gobierno federal, al Gobierno estatal, pues así le irá bien al Gobierno municipal de Colima.

En este sentido, y entre las áreas de coordinación, señaló que se habrá de coordinar para transitar “a una policía municipal, crecerla con una mayor participación y ojalá en estos tres años se tenga una mayor presencia. No se vale seguir diciendo que ese tema no le corresponde al municipio; es un tema que a todos nos compete”, dijo.

Sobre el triunfo electoral que obtuvo que lo coloca como uno de los más fuertes aspirantes, desde ahora, a la gubernatura de Colima en el 2021, Leoncio Morán agradeció a quienes lo ven en esas condiciones a futuro, pero indicó que ello dependerá del trabajo que realice en los próximos tres años. “No me descarto”, dijo finalmente.

Comentarios