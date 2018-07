Critica Jorge Campos a la FMF.

México se quedó en el cuarto partido como en los últimos Mundiales, pero para Jorge Campos el problema no es de los jugadores, sino de los que mueven el futbol azteca: “toma decisiones gente de arriba que nunca jugó al futbol”, acusó.

Campos, en un acto organizado por la FIFA en la plaza Roja, se fue duro contra los directivos aztecas a quienes criticó por la falta de confianza en los procesos largos.

“Cada cuatro años nos pasa lo mismo. Somos el equipo que más entrenadores tiene en cada proceso y por eso nos va como nos va”.

“A los jugadores en México a veces no nos alcanza y la gente de pantalón largo se equivoca. En México no se piensa a largo plazo, se piensa en cómo arreglar las cosas mañana y eso es difícil”, dijo el exguardameta.

“Si no tenemos una planeación por ejemplo de aquí al 2026, va a ser difícil que hagamos un buen papel en casa. Es el momento de pensar en 2026, será en casa y hay que aprovechar”.

Al respecto, consideró que Rusia ha sido un ejemplo a seguir. “Nos dio una cátedra a todos, nos enseñó lo que es apoyar, vivir y organizar un Mundial. Me emocionó con los penaltis. Nadie pensaba que iban a eliminar a España”.

El excancerbero ya sabe lo que es estar en un proceso mundialista, lo hizo tanto de jugador y como de auxiliar, pues en el 2006 fue parte del cuerpo técnico de Ricardo La Volpe. Sobre el futuro del banquillo del Tri, el acapulqueño no quiso entrar en detalles.

“Si yo decidiera, lo pensaría y te diría una respuesta, pero no tiene caso que te dé una respuesta cuando yo no decido, normalmente, en la Federación decide la gente de allá arriba y sobre todo gente que no jugó futbol”, confesó.

Con todo y las críticas, ve con buenos ojos la posible llegada de Matías Almeyda en sustitución de Juan Carlos Osorio.

“Lo veo bien, Almeyda creo que se ganó el respeto de todos los mexicanos, pero eso lo decide la Federación, es muy difícil que te pueda yo dar nombres. Ahorita se habla mucho de Almeyda, es el indicado, pero primero hay que ver si lo van a cambiar o no lo van a cambiar”, mencionó el exjugador.

Comentarios