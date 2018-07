Exempleado denuncia omisión de la dirigencia estatal del PT.

Infoecos/Tecomán

Valentín Ramos Álvarez, excolaborador del Partido del Trabajo en Colima, denunció la constante omisión que ha sufrido de parte de este organismo político luego de que sufriera un accidente laboral en 2015 y que hasta el momento no ha tenido una respuesta por parte del instituto político.

Detalló que el 8 de mayo de 2015, Ramos Álvarez sufrió un accidente durante su jornada laboral en este partido, el cual lo dejó legalmente minusválido, lo que empeoró debido a la falta de Seguro Social.

“Ese momento que yo era su colaborador, su trabajador, porque así me considero yo. Me tenía en nómina, mas no me tenía asegurado”.

Expuso que el líder del partido, ahora senador electo Joel Padilla, “se deslinda de toda responsabilidad. (…) La demanda está en curso, la demanda sigue su proceso, de hecho yo ya presenté todas mis pruebas que me fueron solicitadas en este caso”.

“He tenido diferentes estudios físicos y de salud psicológicos que indican que yo en lo personal sí estoy con calidad de discapacitado. En el Seguro Social, el día 29 de mayo, me hicieron unos estudios en los que diagnostican mi discapacidad y marcan un porcentaje de discapacidad por el cual no podré laborar”.

Pese a que Ramos Álvarez ha cumplido al pie de la letra con todo a todos los requisitos, señaló que no ha tenido respuesta de parte de las autoridades del partido.

“Joel Padilla, él personalmente siempre se ha negado a tener un diálogo, se ha negado a tener un acuerdo. En una ocasión (…) estuve platicando con él hace unos cinco meses (…), se tocó mi tema y él dijo que en ocho días resolvía, pero a la fecha no hemos tenido respuesta”.

