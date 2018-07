Ronaldo cuestiona actitud futbolística de Neymar.

Entre las grandes figuras que disputaron el Mundial de Rusia 2018, el brasileño Neymar ha sido una de las que más se esperaba pero que menos demostró. Es cierto que había superado hacía poco tiempo una grave lesión de tobillo, pero todo Brasil tenía la esperanza de verlo en su mejor versión.

A propósito de esto, su compatriota Ronaldo habló en Sport TV sobre la actuación del jugador del PSG y reconoció que su actuación en el Mundial dejó mucho qué desear. “Reconozco que todos esperábamos más de él. Es el principal atacante y el crack de Brasil y esperábamos más. Pero Neymar ahora comenzará el campeonato francés y esto ya es pasado”, aseveró el exdelantero, campeón del mundo en 1994 y 2002.

Ronaldo Nazario reconoció que “la expectativa era mayor de lo que ofreció” y recomendó a Neymar que aprenda de este Mundial. “Tiene 25 o 26 años. Es joven, con talento y sobre él hay mucha responsabilidad”, explicó.

Sobre las razones de su bajo nivel, Ronaldo dijo que no tuvo la posibilidad de hablar con Neymar pero consideró que su lesión pudo ser determinante: “Jugó limitado. No hablé con él, pero se le veía limitado. No sé si por la operación en el pie u otro problema. Llegar a un Mundial después de una operación y tres meses fuera es complicado. Jugar el primer partido como si no hubiera pasado nada es difícil”.

Por último, habló sobre las simulaciones de falta de Ney y el impacto en las redes sociales, ya que fue muy atacado con memes y burlas de todo tipo.

“Hace cinco años le pregunté (por las simulaciones) y me dijo que su reacción es así para que la patada no vaya a más. Las redes sociales no son una referencia porque tiene muchos creativos ocupados en hacer memes. De todo lo que ocurre en el campo, ya hay meme. Hay que olvidar los memes y convivir con ello. Tiene que aprender y aumentar su control emocional durante los partidos. Tiene que saber usar mejor la maldad dentro del futbol”, concluyó.

Comentarios