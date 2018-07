Sampaoli no dirigirá a La Albiceleste Sub 20.

Todo cambia en el día a día de la Selección Argentina y lo que ayer parecía confirmado, hoy ya no lo está. La última novedad es que, finalmente, Jorge Sampaoli no dirigirá al seleccionado Sub 20 que participará del tradicional torneo de L’Alcudia, a pesar de que había acordado hacerse cargo del equipo en una reunión con Claudio Tapia y Daniel Angelici. Este miércoles, el entrenador le comunicó al presidente de la AFA que él se encargará de armar la lista de convocados y estará al frente de la preparación del equipo, pero quien se sentará en el banco de suplentes será uno de sus ayudantes, Lionel Scaloni, secundado por Matías Manna.

Por primera vez desde que se consumó la eliminación, Jorge Sampaoli se reunió con Claudio Tapia y Daniel Angelici en el predio de Ezeiza. Allí, tuvo una reunión informativa en la que intentó explicar los motivos por los que pretende una segunda oportunidad. Hablaron de lo ocurrido en Rusia y de lo que viene para la Sub 20.

Lo que eran rumores durante el Mundial sobre la mala relación entre el DT y el resto de su grupo de trabajo, se transformaron en realidades en el regreso a Buenos Aires: Claudio Tapia se reunió con Sebastián Beccacece y su cuerpo técnico (Nicolás Díez, ayudante de campo, y Martín Bressan, preparador físico) y rescindieron su vínculo de “mutuo acuerdo”, según anunció la AFA.

