Seguridad y estabilidad financiera, no pueden esperar: Felipe Cruz.

Las observaciones realizadas al cómputo de la votación en Villa de Álvarez, celebrado este jueves en el Consejo Municipal Electoral podrían terminar por modificar en pequeña escala el margen del triunfo ya anunciado de Felipe Cruz Calvario, quien contendió por la Presidencia Municipal como candidato de Movimiento Ciudadano (MC).

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, el virtual ganador de la elección explicó que la tendencia que lo favorecía con el voto mayoritario desde las primeras horas del lunes 2 de julio se conservó, lo mismo que los resultados en los que ganaban los diputados federales y locales propuestos por Morena, al igual que su candidato presidencial.

Ratificó que las cuentas prácticamente podrían arrojar una pequeña diferencia a su favor, resultados que aunque ya se habían anticipado, no se podía confirmar hasta terminar el conteo oficial porque a los representantes de MC en casilla les correspondió recibir la sexta acta y los datos asentados ya no eran totalmente legibles y eso seguramente también les ocurrió a los representantes de Morena que conservaron la séptima acta generada en la casilla.

En este contexto, Felipe Cruz agradeció a los ciudadanos por su voto, a MC por el espacio y la postulación para este cargo y el apoyo recibido durante la campaña, y ratificó que todo el proceso se realizó de manera limpia y en tranquilad porque todo el tiempo prevaleció su objetivo de llevarle al ciudadano de manera directa la propuesta y el mensaje, con respeto a los demás contendientes.

El virtual alcalde electo reconoció que hay temas que en la Villa no pueden esperar y confluyen en la aplicación de acciones conjuntas con el Ayuntamiento de Colima en el marco de los programas de metropolización.

“Ya es tiempo de que la zona metropolitana más grande del estado cuente con ciclovías, transporte público más eficiente, coordinación en los semáforos y que exista una figura administrativa que trabaje coordinadamente en los dos municipios para que sus acciones sean más efectivas para trasladarse de un municipio a otro, de forma más tranquila y rápida”, señaló.

Cruz Calvario reconoció que Colima y Villa de Álvarez son prácticamente una sola ciudad y sus habitantes están en constantes trayectorias entre un punto y otro y debe existir coordinación entre los alcaldes y los equipos que se encarguen de las áreas de transporte, movilidad y seguridad.

Precisamente en este tema reconoció que Villa de Álvarez no está en las mismas condiciones que Colima en materia de seguridad, ya que los elementos de la Policía Estatal “prácticamente los cuidan”, y aunque en la Villa se tiene una Dirección de Seguridad Pública, se requiere aplicar una reorganización en la que estén de acuerdo el gobernador y los alcaldes de ambos municipios.

“Esto permitirá tener una mejor seguridad pública en la zona conurbada; si logramos que esto suceda con el apoyo de los nuevos integrantes del Congreso y que de verdad se tomen en cuenta las necesidades de los alcaldes, para que realmente se nos otorguen el número de elementos y recursos que se necesitan para tender estos problemas”, reconoció.

Opinó que otra problemática seria incluye la regulación del crecimiento de la mancha urbana ya que la última modificación realizada al Programa de Crecimiento de la Zona Urbana se realizó hace 10 años con metas a 20 años.

“Esta situación tiene que ser revisada porque prácticamente hacia el oriente, la última colonia, que es Vista Volcanes, está al límite del crecimiento trazado y para la zona norte las últimas colonias por construir fueron Las Lagunas, según la referencia de crecimiento del 2008”, resaltó.

Cruz Calvario reconoció que de no ser posible crecer la extensión de la mancha urbana, la recomendación aplicable sería comenzar a construir en términos verticales y además, aprovechar o motivar a los propietarios de lotes ociosos para que se utilicen estos predios que han servido con fines especulativos.

“Urbanísticamente quienes desarrollan estas investigaciones sugieren que se construyan edificios, lo que implicaría la necesidad de modificar la ley para que se obligue a construir a los propietarios de los lotes ociosos o en su caso lo venda para que alguien más construya ahí”, precisó.

Reconoció que este tema se tendrá que analizar sobre la base de que contribuirá a solucionar una serie de problemáticas en materia de servicios públicos y abasto de agua.

Felipe Cruz señaló que también encontrará problemas financieros y una deuda importante con los trabajadores, especialmente porque la alcaldesa maneja un estimado de 50 millones de pesos, mientras que la dirigente sindical calcula que se les adeuda poco más del doble.

“El tema financiero requiere una revisión y analizar incluso la posibilidad de reestructurar parcialmente la deuda pública para cubrir los pagos atrasados a los trabajadores y liquidar a los proveedores de la comuna, además de estar al corriente de los pagos con Banobras”, confirmó.

El virtual próximo alcalde ofreció a los trabajadores que tendrán su pago puntual y se buscarán los mecanismos para liquidar los adeudos atrasados sin que haya un “borrón y cuenta nueva”, para lo que se necesita abrir, en su oportunidad el diálogo con la mesa directiva del sindicato.

Bajo estas condiciones y en espera de que el resultado de la votación termine a su favor, reconoció que los candidatos de MC enfrentan el gran reto de gobernar en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, junto con Leoncio Morán.

El próximo alcalde de Villa de Álvarez reconoció que de manera coordinada con las autoridades de Colima, se trabajará para resolver el problema del manejo de los residuos sólidos, y gestionarán los recursos necesarios para que se construya una planta de tratamiento.

“Nos interesa particularmente el tema del relleno sanitario, ya que se asienta en territorio de Villa de Álvarez y que una vez instalada la planta de tratamiento, se le pida al ciudadano que separe los residuos desde su casa”.

