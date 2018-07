Virtuales diputados de Morena vaticinan albazo en Congreso.

Infoecos/Colima

Los 15 virtuales ganadores de las diputaciones locales y dirigentes estatales de la colación Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES, alertaron sobre un posible albazo que la actual legislatura del Congreso del Estado pretende atestar en contra de la ciudadanía colimense, al intentar elegir un fiscal, varios nombramientos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y un comisionado del Infocol a modo, que cubra todas las injusticias cometidas por las anteriores administraciones.

En rueda de prensa y a nombre de los presentes, la diputada Verónica Torres destacó que están reunidos y preocupados porque cuentan con información de que en el Congreso, hoy viernes se lanzaría una convocatoria, “que implica sobre todo romper la seguridad jurídica en el estado, por lo cual solicitamos al Ejecutivo del estado se abstenga de realizar las propuestas de nombramientos y designación de fiscales, magistrados en materia fiscal, administrativa y un comisionado de Infocol, esto nos tiene preocupados, ya que en la actualidad y en todos los tiempos, porqué la sociedad colimense y la sociedad de México así lo expresó este 1 de julio, necesita transparencia, certeza, y legalidad, por eso es importante resaltar que nuestra ciudadanía merece respeto y conocimiento a fondo de los nombramientos que pretende realizar el actual Poder Ejecutivo y Legislativo”.

La legisladora dijo que son áreas de importancia para la gobernabilidad, seguridad jurídica y desarrollo de nuestro estado para evitar la situación indebida por las actuales autoridades aliadas a modo del Poder Ejecutivo.

“Externamos esta preocupación a los diputados electos para dar seguimiento a esta necesidad, ya que se vencieron los tiempos para estos nombramientos, y tenemos la incertidumbre de que lo quieran sacar al albazo el Poder Ejecutivo, y que los diputados actuales que respaldan muy bien, y que actúan como sucursal del Ejecutivo, teniendo la autonomía del Congreso del Estado y del Poder Legislativo, pueda avalar esta propuesta y romper con la seguridad jurídica de nuestro estado”.

Mencionaron que más que una propuesta para ocupar estos cargos, piden que se haga la convocatoria y que se presenten las ternas para poder analizar a cada una de las personas, para que cuenten con la capacidad y el perfil adecuado para poder cubrir estas áreas tan importantes que le darán certeza y legalidad, que es lo que necesitan los ciudadanos, “antes que nada que representantes populares y representantes de partidos políticos, somos ciudadanos y también tenemos que garantizar que esto se lleve a cabo”.

Abundaron en el sentido de que se tiene que hacer un análisis, “tienen que haber los tiempos necesarios, ahora se pueden sacar estos nombramientos a urgencia, a necesidad ya, sin embargo, se vencieron los tiempos y lo que estamos pugnando es que no se haga de la noche a la mañana, que se haga con el tiempo que requiere, los tiempos están vencidos y no se debe sacar al albazo”.

Verónica Torres señaló que los 15 compañeros “están respaldando esta rueda de prensa, quienes darán seguimiento a todas las situaciones que se puedan presentar en el Congreso del Estado en la siguiente legislatura”.

“La propuesta planteada respalda a todos los casos de manera general, sin embargo, no se puede sacar de la noche a la mañana, cuando no estaba planeada, se sacó antier, la siguiente semana no habrá sesión”.

Recalcó que la intención es hacer el llamado de que las cosas no se hagan, tras pasillos, “que se informe como debe ser, no es el procedimiento correcto”.

En relación a la pregunta de los tiempos, dijo que es evidente que ya pasaron, “de tal manera que no existe una urgencia para hacer los nombramientos de un fiscal general, para precisamente que no sea al vapor, sino que se den a conocer los nombres de los aspirantes, para que la ciudadanía conozca su perfil y también los queremos especializados, abogados, criminalistas y demás personas que tienen injerencia en la seguridad, puedan pronunciarse al respecto, en una cargo de tanta importancia”.

En su intervención, el virtual diputado Carlos Farías indicó que han desfilado muchos funcionarios en esos cargos y la situación no ha mejorado, de tal forma que nuestra propuesta es analizar el mejor perfil, no se trata de una cuestión de idea, sino de seleccionar los mejores y que cumplan con las atribuciones que les pide la constitución.

“A todos nos consta el estado de inseguridad en que Colima está sumergido, esa es la preocupación de la compañera (Verónica Torres) y por eso tiene el respaldo absoluto de la coalición Juntos Haremos Historia”.

Finalmente, Vladimir Parra señaló que lo que surja este día en el Congreso local, serán decisiones muy importantes para la vida democrática e institucional del estado, “porque de ahí dependerá que haya verdadera auditoría, una separación de Poderes, que de verdad haya un reconocimiento público y una legitimidad de las instituciones, lo único que pedimos nosotros es que se democratice, que se informe a la sociedad, que se publique y que se analicen los perfiles, hay que recordar como aprobaron el PRI y el PAN la reforma energética y educativa, efectivamente no se discutió, no se publicó, no se debatió y no se consultó, más allá de que procedieron legalmente, lo hicieron de manera ilegítima, yo creo que debe haber un consenso político, un sentido común de transición, como lo hay actualmente a nivel presidencial”.

Comentarios