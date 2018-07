Elías Lozano revisará los mejores perfiles para gabinete municipal.

Infoecos/Tecomán

El presidente municipal electo de Tecomán, Elías Lozano Ochoa, aseguró que se cuenta con los mejores perfiles para considerarlos en la administración municipal que encabezara a partir de este próximo mes de octubre.

Habló también sobre su buena relación con el gobernador Ignacio Peralta Sánchez y su reciente reunión con el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre los cuales confía que tendrá su apoyo “para lograr en Tecomán una verdadera transformación”.

“Se ha estado especulando un poco”, expuso Elías Lozano sobre las personas que integrarían su administración municipal. “Esta transformación la vamos a hacer que entre todos los tecomenses”.

“Sí ha habido algunos rumores. Yo le pido a los tecomenses que me tengan paciencia, que me tengan fe. Vamos a hacer las cosas bien y vamos a meter a los mejores perfiles, gente honesta, trabajadora y decidida a ser una verdadera transformación”, señaló, aunque no expuso nombres.

Lozano Ochoa destacó la relación que tiene con el gobernador Ignacio Peralta, “nos conocemos de hace mucho tiempo. Él sabe la clase de personas que somos nosotros. Yo sé que él quiere lo mejor para Colima, yo sé que él quiere lo mejor para Tecomán y nosotros estamos en ese tenor. Vamos a tener una excelente relación, como siempre lo hemos hecho, y yo sé que voy a contar con su apoyo para todas las necesidades que tiene Tecomán y para la transformación de Tecomán. Yo estoy en toda la disposición de colaborar y sé que voy a contar con él”, finalizó.

Comentarios