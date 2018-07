Morena-PT-PES reclamarán una diputación plurinominal.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima concluyó este

sábado el computo distrital de la Jornada Electoral del pasado domingo 1 de

julio, respecto a los distritos electorales que se conformaron con territorios de

dos municipios, y en la sumatoria de las actas escrutinio, y conforme al PREP,

los resultados se mantuvieron inalterados.

En este sentido, con este cómputo distrital de los seis distritos electorales que

cuentan con territorio en dos municipios, se confirmó que la coalición “Juntos

Haremos Historia” que integran PT-Morena-PES se levantó con el triunfo en

15 de los 16 distritos electorales, mientras que la Coalición PAN-PRD obtuvo

el triunfo únicamente en un distrito electoral.

Los distritos computados este sábado por el Consejo General del IEE fueron el

04 que abarca parte de los municipios de Comala-Villa de Álvarez; el 05 de

Coquimatlán-Villa de Álvarez; 06 Colima-Cuauhtémoc; 09 Armería-

Manzanillo; 14 Manzanillo-Minatitlán, y 16 Ixtlahuacán- Tecomán, en los que

no hubo cambios en la intensión del voto emitido por la ciudadanía.

Una vez concluido este proceso de cómputo distrital, el Consejo General del

Instituto Electoral del Estado de Colima habrá de sesionar nuevamente el

próximo lunes, para realizarla entrega de las constancias respectivas a las

fórmulas ganadoras en los distritos electorales.

Cabe hacer mención que la siguiente etapa de este Proceso Electoral en el

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, es la distribución de

diputaciones locales por el principio de representación proporcional o

plurinominales, así como la definición de las regidurías por el mismo principio

en los 10 municipios del Estado.

En este sentido se dio a conocer en forma extraoficial que la distribución de las

nueve diputaciones de representación proporcional o plurinominales, se hará de

conformidad a lo que establece la Ley en la materia, esto es, que los partidos

políticos que hayan alcanzado el tres por ciento de la votación se harán

acreedores a una diputación plurinominal.

De acuerdo con los resultados electorales los partidos políticos que se

encuentran en este supuesto serían: PAN, PRI, PVEM, MC y Nueva Alianza.

Los partidos que no alcanzarían una diputación plurinominal e incluso

perderían su registro local por no haber alcanzado el tres por ciento de la

votación para refrendar su registro serían: el Partido de la Revolución

Democrática (PRD) y el Partido Encuentro Social (PES).

Por lo que se refiere a los partidos coaligados PT-Morena-PES no se les

entregaría una sola diputación plurinominal, pues de ser así quedarían sobre

representados en el Congreso del Estado.

Por esta razón la distribución de diputaciones plurinominales quedaría de la

siguiente manera: dos para el PAN, tres para el PRI, dos para MC, y una para

PVEM y otra para el Panal.

Sin embargo, de ser así la coalición PT-Morena-PES amenazó con recurrir a

los Tribunales Electorales, Estatal y Federales, por considerar que les

corresponde en lo individual no como coalición varias diputaciones

plurinominales, como mínimo una más.

