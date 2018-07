Reboceros de la Liga Premier Vencieron 3-1 a Zorros Sub 20.

En su primera prueba de pretemporada, Reboceros de La Piedad salió con el pie derecho de su visita a CECAF, al derrotar al representativo Sub 20 del Atlas por 3-1.

Mauricio Hernández apenas al minuto 5 abrió la cuenta para los piedadenses; Diego Gama hizo lo propio al 37’ para el 0-2 y en el complemento, Jordan de Lira sentenció a los locales. No obstante, por los de casa, Miguel Flores descontó en tiro de libre.

Arrancó el partido en CECAF y Reboceros rápidamente se adaptó en lo que era su primer ensayo futbolístico; pocos minutos habían trascurrido cuando se generaban las primeras opciones de peligro.

Apenas al minuto 5, Mauricio Hernández abrió la cuenta tras rematar con la testa un saque de esquina del costado izquierdo.

Controlado el medio campo, la visita generó que la mayor parte del encuentro se jugara en territorio rojinegro y aunque tuvo oportunidades clara de gol, el segundo de la mañana no llegaba.

En su tercer remate al marco, el recién llegado Diego Gama se estrenó como goleador con los piedadenses, al clavar el segundo de la tarde con remate de cabeza.

Para el complemento, Jair Real envió al terreno de juego un nuevo once, en que dio oportunidad de juego al resto del plantel.

Con la segunda plantilla, Atlas tomó fuerza durante el inicio del partido, sin embargo, conforme avanzaron los minutos la balanza nuevamente se inclinó para la escuadra que saliera como visitante.

Fruto de esa supremacía, Reboceros encontró en los pies de Jordan de Lira el 0-3, que llegó por la vía del contragolpe a pase del juvenil debutante Jesús Leyva.

En la última jugada del partido, Miguel Flores descontó para los de casa mediante tiro libre, decretando el marcador final de 1-3 favor Reboceros.

Cabe destacar que en este primer partido de pretemporada, Real Cobián debutó a los juveniles de Fuerzas Básicas a Alejandro Torres, Jesús Leyva y Víctor Elías, quienes subieron al primer equipo, procedentes de Tercera División y Liga Premier.

