Claudia Ruiz Massieu asume la presidencia nacional del PRI.

Ciudad de México

Claudia Ruiz Massieu asumió este lunes la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en sustitución de René Juárez Cisneros, quien presentó su renuncia al cargo que ocupó desde el pasado 4 de mayo.

La nueva dirigente nacional aseguró que llevará la conducción del partido con responsabilidad, y anunció que convocará a la Comisión Política Permanente y al Consejo Político Nacional, para llevar a cabo el cambio de dirigencia.

“Trabajaré para asegurar que dicha convocatoria sea emitida y se lleve a cabo de manera ordenada, incluyente y apegada a la legalidad”, aseguró.

Luego de hacer un amplio reconocimiento al compromiso y trabajo desplegado por René Juárez, durante el tiempo que encabezó la dirigencia priista, Ruiz Massieu llamó al priismo a construir la unidad desde la democracia interna para aportar, con ánimo constructivo y propositivo, a la tarea común de renovar a nuestro partido.

Con ello, precisó, se garantiza que el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional se lleve a cabo en tiempo y forma.

Resaltó que este ejercicio debe realizarse de abajo hacia arriba, de la base a la dirigencia, de los estados hacia el centro, donde todas las expresiones del PRI tengan el derecho, que también es deber, de expresarse.

Adelantó que propondrá la creación de una Comisión Nacional, plural e incluyente, para conducir el proceso de profunda reflexión “que impulse la gran reforma del partido, una reforma cimentada en la unidad”.

Ruiz Massieu aceptó estar consciente de que asume esta responsabilidad “en el momento más complejo que hemos encarado en nuestra historia reciente como organización política.

“Tengo la certeza de que desde la unidad, y a partir de la democracia interna, con nuestra militancia al centro, lograremos replantearnos, reinventarnos y renovarnos, a fin de refrendar al PRI como un partido grande, el partido popular que conquiste nuevamente la confianza mayoritaria ciudadana, para seguir sirviendo a México”, aseveró.

De acuerdo a los estatutos del Partido, Rubén Moreira Valdez también asumió este lunes la Secretaría General de este instituto político.

Al presentar su renuncia a la dirigencia nacional del PRI, René Juárez Cisneros hizo un ejercicio autocrítico de por qué la ciudadanía dejó de otorgarle su respaldo al PRI.

Hizo notar que los tiempos actuales “demandan una nueva forma de hacer política, que empate con los viejos y nuevos reclamos de la sociedad y una nueva forma de comunicarnos, donde su eficacia esté en su sencillez y claridad pero, sobre todo, en su pertinencia”.

Al invitar a los priistas a entender la lección de la elección, afirmó que “para regresar al poder, debemos de aprender de la derrota; la militancia debe expresarse, el camino real será la nueva etapa del Partido Revolucionario Institucional”.

Finalmente, señaló que mantiene “una actitud firme de servir a mi partido cuando me requiera y nada me daría más gusto que con la validación de las bases. Llegué a esta dirigencia con la frente en alto, y con la frente en alto me voy”, concluyó.

Comentarios