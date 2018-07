Promueve Semarnat no utilizar popotes.

Infoecos/Colima

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), promueve, a través de sus diferentes canales de comunicación y principalmente en redes sociales, evitar el uso de popotes.

La campaña “Sin popote está bien” tiene como objetivo proteger nuestra biodiversidad.

Los popotes de plástico, pequeños y livianos tubos que en su inicio resolvieron la “necesidad” de sorber algún líquido, hoy amenazan los ecosistemas costeros y marinos, razón por la cual el 23 de febrero de 2017 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó la campaña #MaresLimpios, en Bali, Indonesia.

El organismo internacional, que también trabaja a través del Programa de los Mares Regionales para fortalecer la protección marina en todo el mundo, aboga por prevenir un daño irreversible a esos ecosistemas y pide que los gobiernos establezcan políticas para reducir el uso de los popotes, entre muchos otros plásticos, que la industria disminuya el embalaje plástico y rediseñe sus productos, y que los ciudadanos cambien sus hábitos de consumo y desecho.

Los popotes se inscriben entre los objetos más populares para consumir bebidas, frías o calientes. Los hay de polipropileno y de polietileno; de forma recta, de periscopio para darle dirección al líquido, corrugado en la parte alta para poder doblarlo, y en espiral; pequeño si va integrado al recipiente, o como agitador para bebidas calientes.

El PNUMA refiere que en los últimos 50 años se multiplicó 20 veces la producción mundial de plásticos, cerca de 320 millones de toneladas en ese lapso, de las cuales 8 millones llegaron a mares y océanos y se hundieron, flotan o quedaron estacionados en las playas.

La Conferencia sobre los Océanos 2017 expuso que los océanos contienen 18 mil fragmentos de plástico por Km2, por lo cual anualmente perece un millón de aves, cerca de 100 mil mamíferos marinos de 600 especies, además de tortugas marinas.

En su estudio La economía del plástico (The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics provides), publicado en 2016 por la Fundación Ellen MacArthur, el Foro Económico Mundial advirtió que de continuar con el uso de popotes y otros materiales de plástico, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar.

