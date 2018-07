Pitar en el Mundial de Rusia fue impresionante: César Ramos.

El silbante César Ramos Palazuelos calificó como impresionante lo que se vivió en la Copa del Mundo de Rusia 2018, al representar a México en el arbitraje.

La tripleta mexicana que participó en la Copa Mundial, conformada por el árbitro Ramos y los abanderados Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández, arribó este martes a la Ciudad de México.

“Fue una experiencia impresionante, lo que nos platican no tiene nada qué ver. Regresé muy contento por lo que se realizó, la preparación fue muy intensa y creo que se cumplió con el objetivo”, dijo Ramos Palazuelos.

El árbitro mexicano también habló sobre lo que es convivir en la cancha con el portugués Cristiano Ronaldo, contó su experiencia al impartir justicia en el Uruguay vs Portugal, el silbante explicó el reclamo de Cristiano Ronaldo.

”Se acerca para decirme: ¿Qué no era falta allá? y ya, le dije que no y al final va y se despide, es un tipo muy educado. El árbitro impone justicia a 22 señores profesionales, no hay camiseta ni nombres, tienes que darle el mismo trato al Equipo A que al Equipo B”, explicó.

Luego de pitar duelos importantes como el Brasil-Suiza, Colombia-Polonia y Uruguay-Portugal, además de que fue cuarto árbitro en la semifinal entre Francia y Bélgica, el mexicano comentó que va paso a paso y que su siguiente meta es la liga mexicana, además de que afirmó que siempre estará disponible y preparado para todo.

