Se cura totalmente tras ocho años de tener cáncer.

En junio pasado sonó por octava ocasión este año, la campana de alta en el área de Oncología Pediátrica del Instituto Estatal de Cancerología (IEC) de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, al dar de alta a un joven de 22 años que se curó totalmente de Linfoma de Hodgkin que se le detectó a los 14 años de edad.

La dependencia señala que luego de más de siete años de estudios, tratamientos, hospitalización y vigilancia médica, se constata con este caso que en el IEC, se consolida la atención de niñas y niños con cáncer y, marca historias de éxito al brindar atención de alta especialidad a los menores que presentan esta patología.

Al respecto, personal del área de Oncología Pediátrica del IEC explica que sonar la campana representa la liberación de la necesidad de los niños pacientes de estar viniendo a supervisar su estado de salud durante cinco años y de depender de la angustia de que se vuelva presentar el tumor, luego de casi tres años de tratamiento y de vigilancia médica.

Cabe mencionar que siete de cada 10 niños (70%) que se atienden en el IEC logran su recuperación y darse de alta completamente, lo que implica un diagnóstico oportuno, un tratamiento efectivo, un apego al tratamiento y un esfuerzo familiar.

Asimismo, con el equipo multidisciplinario de especialistas del IEC que atiende cada caso y personal del Hospital Regional Universitario que apoya con la terapia, se ha logrado que el 80% de los niños que llegan en etapas tempranas de 1 y 2 y que tres menores que arribaron en fases avanzadas de 3 y 4 alcancen su curación.

De la misma manera, hay menores que requieren un tratamiento de seis a 12 meses, y en el caso de las leucemias dura casi tres años por las complicaciones que en ocasiones se presentan.

Sin embargo, al terminar su tratamiento se inicia el proceso de vigilancia con citas médicas cada mes, cada dos, cada tres meses y así sucesivamente hasta completar cinco años.

Durante estas citas se revisa que no haya actividad tumoral mediante estudios para corroborar que el niño o adolescente no vuelva a presentar la enfermedad, y después de un seguimiento de cinco años –según estadística ya establecida–, se termina esta vigilancia y se comunica que no hay posibilidad de que el tumor regrese.

TESTIMONIO

Tras tocar la campana de alta en el IEC, Marcos Miranda Cruz, de 22 años edad, comentó que desde los 14 años le detectaron Linfoma de Hodgkin, por lo que empezó constante con su tratamiento y a realizarse estudios.

“Fueron tres años de tratamiento, quimioterapia y radio terapia, así como un estudio más especializado, además de cuatro años seis meses de vigilancia”, expresó.

Dijo sentirse muy feliz porque lo dieron de alta y agradeció a médicos y enfermeras porque siempre lo trataron bien.

Finalmente, pidió a los menores venir a checarse y no dejar su tratamiento a la ligera; mientras que a los padres de familia que tengan niños con cáncer les expresó que se quiten el miedo y no dejen de traerlos porque se pueden complicar las cosas.

