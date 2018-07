Diputados federales de Colima recibirán 1 mdp como despedida.

Infoecos/Colima

Los siete diputados federales colimenses, Virgilio Mendoza (PVEM), Eloísa Chavarrías (PAN), Gretel Culin (PAN) Enrique Rojas (PRI), Fernando Antero (PAN), María Luisa Beltrán (PRD) y Francisco Javier Pinto (Nueva Alianza), al igual que el resto de integrantes de la LXIII Legislatura se despedirán de los trabajos legislativos con un pago de poco más de un millón de pesos por concepto de seguro de separación individualizado, gratificación de fin de año, el fondo de ahorro solidario y su aguinaldo.

De acuerdo con la Secretaría General de la Cámara de Diputados, al concluir su labor, los diputados de la 63 Legislatura recibirán el ahorro del 12% de su salario que generaron durante dos años ocho meses.

Más una aportación de la Cámara Baja anual de 151 mil 740 pesos por cada año de trabajo legislativo, es decir cada diputado recibirá solo por este concepto un total de 807 mil 840 pesos.

Aunado a ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se estableció para cada legislador recibirá 140 mil 504 pesos de gratificación de fin de año, entre otras prestaciones que suman un millón 246 mil 169 pesos.

El monto a recibir será distinto para los diputados suplentes en el caso de o aquellos que se hayan ausentado en algún tramo de los trabajos legislativos, ya que el monto del seguro de separación individualizado será proporcional a los ahorros alcanzados por el legislador.

Se precisó que los legisladores salientes no recibirán ningún bono adicional a su fondo de ahorro y las prestaciones establecidas en la Ley de Egresos de la Federación.

No va a haber recursos adicionales para los diputados, los diputados tienen derecho a lo que corresponde conforme a la ley que es su dieta, su gratificación de fin de año y que es lo que han venido ahorrando, no habrá más recursos. No tratemos de buscar algo que de verdad no exista”, afirmó.

La Cámara de Diputados destinó 78 millones 999 mil 500 pesos este año para seguros de vida y seguro de gastos médicos mayores de los 500 diputados.

