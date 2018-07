La Gendarmería continuará en Colima.

Infoecos/Colima

Benjamín Grajeda Regalado, comisario general de la División de Gendarmería de la Policía Federal, aseguró que la corporación está por encima de los cambios que se darán en la titularidad del Poder Ejecutivo en unos meses, ya que su labor es permanente y en beneficio de la población.

Ratificó también que el operativo Escudo Titán y el trabajo coordinado con las autoridades locales siempre rendirán buenos frutos.

“Se estarán sintiendo esos resultados adecuados, vamos por un buen camino y tenemos la convicción, la instrucción de que vamos a permanecer en la entidad al servicio de la ciudadanía, en coordinación con Gobierno del Estado para servir a los colimenses”, puntualizó.

En su opinión desde el primer día del operativo Escudo Titán en Colima, se ha trabajado con inteligencia y con todos los medios, algunos de ellos no tan evidentes, pero se han alcanzado buenos resultados.

Aunque prefirió no hablar de las cifras, Benjamín Grajeda consideró que se han tenido muy buenos resultados de Colima.

“No es de ninguna manera ‘echar campanas al vuelo’, ni de festejar de más, al contrario. El operativo Escudo Titán no termina, permaneceremos en Colima, seguiremos trabajando hombro con hombro con el gobierno estatal y creo que vienen muy buenos resultados para los colimenses”, adelantó.

En el marco de los 90 años de la fundación de la Policía Federal, el comisario general de la División de Gendarmería reconoció que han tenido diferentes transformaciones, pero siempre se han pensado para servir mejor al país.

Bajo estas condiciones, considero que ante el próximo cambio de autoridades en el Poder Ejecutivo no sería viable que únicamente quede la Policía Federal como única corporación policiaca en el país, pues señaló que siempre será de gran importancia tener una adecuada colaboración con los gobiernos estatales.

Recordó que está en discusión aún leyes como la del Mando Único, que los legisladores tendrán que decidir el mejor modelo para el país, “pero las policías estatales son necesarias, son muy importantes y hay que fortalecerlas, trabajar con ellas; nosotros trabajamos de manera cercana con la Policía del estado y creo que estamos obteniendo muy buenos resultados”, calculó.

Comentarios