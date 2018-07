Multa a Morena, una vil venganza: López Obrador.

Casi un día después de que el INE anunció una sanción de 197 millones de pesos a Morena por presuntas irregularidades en el Fideicomiso “Por los demás” para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador, calificó la multa como “una vil venganza” y aseguró que irá a tribunales.

A través de sus redes sociales, el virtual ganador de la elección presidencial negó que haya irregularidad alguna en el fideicomiso, que, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, recaudó 78.8 millones de pesos.

“No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad”, escribió. Aseguró que con esta medida del instituto electoral sólo se pretende “enlodar una acción humanitaria”, motivo por el cual anunció que acudirán a tribunales.

De acuerdo con el INE, Morena recaudó 44 millones de pesos por medio de depósitos en efectivo; 14.7 millones de pesos por cheques de caja y 19.7 más por transferencias bancarias y SPEI.

Murayama informó que a través de cheques 56 personas ligadas a Morena, entre legisladores y candidatos, sacaron del fideicomiso cerca de 54.5 millones de pesos el pasado 31 de mayo, mismos que no pudieron ser ubicados.

“Se trató de un grupo de personas organizadas alrededor del mismo partido político, toda una trama de financiamiento paralela, eso tiene un nombre: se llama fraude a la ley. La sanción es de 197 millones de pesos que representan el 250 por ciento de los ingresos recibidos”, aseveró el funcionario.

Contrario a lo dicho por Murayama, el consejero del INE, José Roberto Ruiz, votó en contra de la sanción al argumentar que no había elementos suficientes para responsabilizar a Morena de constituir y crear un fideicomiso de un financiamiento paralelo para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado.

