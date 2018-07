Taxistas exigen aplicar la ley a piratas.

Infoecos/Colima

Taxistas de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, adheridos a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI iniciaron este jueves con una “manifestación permanente” en demanda de que la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado aplique la ley y retire de circulación a más de 500 unidades particulares que prestan el servicio de transporte público al margen de la ley.

El dirigente estatal de la CNOP, el diputado federal Enrique Rojas Orozco, y el dirigente del Frente Colimense del Transporte, Hugo Chávez Ríos, encabezaron esta “manifestación permanente” que inició con la pega de calcomanías en decenas de taxis, recomendando por seguridad a la ciudadanía utilizar el servicio de taxi autorizado y exigiendo la salida de las unidades “pirata” que han proliferado en la entidad.

Expresaron que ese tipo de servicio “pirata y fuera de la ley” es “una competencia desleal, además de no generar seguridad a los usuarios, concesionarios y choferes de taxis”.

Esta “manifestación permanente” inició en el exterior de las nuevas instalaciones de la CNOP y los líderes de los taxistas exigieron el retiro inmediato de los “taxis piratas” que no se encuentran regulados por la autoridad correspondiente.

Al respecto, Rojas Orozco llamó a las autoridades para que se respete la ley, “sabemos que tenemos que seguir mejorando; bienvenida la competencia, siempre que sea en el marco de la ley”.

Alertaron a la ciudadanía, a los usuarios, los riesgos que implica utilizar ese tipo de unidades, donde los choferes no cuentan gafete de identificación, las unidades carecen de alguna razón social y las unidades no cuentan con seguro al pasajero. Alteraron y señalaron que los usuarios de ese tipo de unidades deben cuidar su integridad y no se arriesgue subiéndose a vehículos sin regulación de la autoridad.

Rojas Orozco y Chávez Ríos expresaron que no existe una cifra exacta del número de unidades de ese tipo de que ya circulan en la entidad, pero se estima que son más de 500.

Reiteraron que no están en contra de la competencia que permite que los choferes otorguen mejor servicio, “pero todo debe de ser regulado, principalmente por la seguridad propia de la ciudadanía”.

Respecto al servicio de taxis privados o “piratas”, Enrique Rojas enfatizó que la Secretaría de Movilidad aprobó taxis ejecutivos que están dando ese servicio, entonces “si crece el servicio privado, es una competencia desleal e irregular, de ahí la exigencia como llamado fuerte y contundente a la autoridad para exigir se haga valer la ley”.

En este movimiento y exigencia se estarán colocando alrededor de 500 calcas en las unidades de transporte público.

Asimismo, dieron a conocer que esta “manifestación permanente” seguirá y no se descarta llevar a cabo otro tipo de acciones, entre las que destacan reuniones con los funcionarios de Gobierno del Estado, principalmente con el secretario de Movilidad, pues existe una instrucción del propio gobernador Ignacio Peralta Sánchez, para que esta situación se resuelva lo antes posible.

