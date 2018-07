Coparmex no está de luna de miel con AMLO.

Infoecos/Colima

Mientras que otras cámaras empresariales y organizaciones sociales han iniciado una “luna de miel” con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmaron que mantendrán sus convicciones.

Carlos Moncada Cantú, presidente de Coparmex Colima, precisó que como cámara no han tenido este tipo de acercamiento con el tabasqueño, y ratificó que mantendrán sus convicciones, principios y valores de buscar el bien común y crear las condiciones del México que merecemos.

Confirmó que si el gobierno federal que inicia ejercicio el próximo 1 de diciembre va en una dirección que crean está equivocada, lo van a señalar y estarán ahí trabajando, convencidos de que luchamos por un México mejor.

Señaló que esta cúpula insistirá en la modificación del artículo 102 constitucional, con el apoyo de un enorme grupo de cámaras y organizaciones sociales, para que haya un fiscal que sirva y no uno que esté a modo del presidente, aunque AMLO ya anticipó que él lo designará, situación en la que no están de acuerdo.

Carlos Moncada consideró que además del resultado de los comicios, fue sorpresiva la participación social en las elecciones del pasado 1 de julio, por el resultado en favor de casi todos los candidatos de Morena.

Reconoció, sin embargo, que fue una jornada ejemplar, democrática, limpia y prácticamente sin incidentes o impugnaciones, lo que desde su punto de vista habla de la madurez política de la sociedad en su conjunto.

Al referirse al “tsunami de Morena”, recalcó que ya se daban triunfos electorales de esta magnitud, desde aquellas décadas en que el PRI ganaba “carro completo”, lo que contribuyó a fortalecer el presidencialismo y señaló que este es un riesgo que está en posibilidades de renacer.

Desde su punto de vista, hasta ahora los anuncios del presidente electo tienen claroscuros, pues aunque es buena su intención de luchar contra la corrupción, no ha logrado consolidar un buen gabinete y se ha comenzado a exhibir la posibilidad real de que AMLO pueda generar cambios constitucionales prácticamente de la noche a la mañana en el sentido de que la Cámara de Diputados está en manos de Morena.

“Vemos riesgos y esperamos madurez política del partido Morena y que sí trabaje para que el país continúe creciendo; hemos batallado por muchos años para llegar al momento en el que estamos y aunque obviamente no estamos satisfechos, creo que vamos en un rumbo correcto, hacia adelante, a paso lento y estamos corriendo el riesgo de que eso cambie”, reconoció.

Carlos Moncada reconoció que los escenarios que anticipaban devaluación, inflación y huida de inversiones si ganaba AMLO las elecciones, que no se cumplieron, es una respuesta de confianza o el “beneficio de la duda” al próximo gobierno.

Manifestó que si bien hasta ahora las señales dicen que se va a mantener el flujo de inversiones y de confianza en México, a pesar del cambio de gobierno, reconoció que esta situación puede cambiar rápidamente.

Comentarios