Diana Evangelista anota en el 4-0 del Monterrey al Necaxa.

La colimense Diana Evangelista hizo presente en el marcador de cuatro goles a 0 del Monterrey al Necaxa la mañana de ayer en la cancha El Barrial de la ciudad de Monterrey, en juego de la fecha 2 de la Liga de Futbol MX Femenil.

Norali Armenta abrió el tanteador, Diana lo elevó a 2-0, el 3-0 fue de Daniel Solís y el 4-0 de Alicia Cervantes, en lo presentación de las rayadas tras descansar en la jornada de apertura.

En la versión de la nota original difundida en el portal de la Liga, se destaca que las Rayadas comenzaron con todo desde el silbatazo inicial, toque tras toque hilaron las jugadas, esperando a que se abriera ese pequeño espacio para poder filtrar la redonda. Así ocurrió, al minuto 7, Norali Armenta entró por la banda izquierda, dentro del área cruzó su disparo para mover las redes a favor de las locales.

La Centellas comenzaron a equilibrar el encuentro, cerraron espacios, abrieron su juego por las bandas tratando de crear peligro en esa zona con un buen centro al área. Pero fue al 28’ después de la pausa de hidratación que Diana Evangelista se escapó por el centro de la cancha, ingresó al área y solo bastó un pequeño toque para poner el segundo tanto de las Rayadas.

El tiempo siguió su curso, las regiomontanas buscarían más goles a su favor, Daniela Solís apareció sola en el área para rematar y poner bajo los tres postes el 3-0 en el Barrial.

Antes de concluir la primera mitad, el refuerzo para este Apertura 2018, Alicia Cervantes disparó, el balón pegó en la defensa de las centellas y este se coló al fondo de la portería. Al término de los primeros 45 minutos Monterrey ganaba 4-0 a Necaxa.

Para la segunda mitad, los cambios de las de Aguascalientes no se hicieron esperar, las hidrocálidas buscaban el tanto para descontar en el marcador. Al minuto 60’ el central marcó penal a favor de las locales. Carolina Castillo acomodó el esférico en el manchón penal, al silbatazo sacó tremendo cañonazo, pero Tracy Austin adivinó el tiro y atajó el que parecía el quinto tanto para la visita.

Las acciones ya no pasaron a mayores, el encuentro finalizó 4-0 a favor de las Rayadas. En el Grupo 2, Monterrey está en el segundo lugar con tres puntos, Necaxa en dos partidos no ha podido sumar y se encuentra en el último lugar de este sector. En la Jornada 3 las hidrocálidas no tendrán actividad, por otro lado las Rayadas visitarán el José María Morelos y Pavón para medirse ante Monarcas.

