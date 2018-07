Evitar Juanitas en el Congreso, propone el PRI al IEE.

Infoecos/Colima

Con la finalidad de evitar que en la próxima Legislatura local se presente la sustitución de diputadas de representación proporcional o plurinominales, de las denominadas “Juanitas”, el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, Rafael Hernández Castañeda, propuso ante este órgano electoral se tome un punto de acuerdo para que de ocurrir esto, “la vacante sea cubierta por un diputado del mismo género y no necesariamente por el siguiente en la lista”.

El representante priista ante el IEE presentó dicha propuesta y argumentó que ello contribuirá a la equidad de género, que es una de las principales iniciativas que abandera el PRI.

Y es que han surgido “versiones” que en la próxima Legislatura pudiera presentarse “alguna sustitución de una diputada plurinominal” para que pueda arribar a esa posición un diputado varón; específicamente se ha comentado que Martha Meza, del PVEM, pudiera cederle su escaño al segundo en la lista de diputados plurinominales de ese instituto político: Nabor Ochoa López, ello “en pago a que Nabor le dejó a Martha su posición en el Congreso por dos años”.

Hernández Cadiputaciones de representación proporcistañeda señaló que si bien su partido ve con gusto que se haya cumplido con el principio de paridad de género que enarboló el PRI tanto en las diputaciones de mayoría relativa como en las regidurías, donde en ambos casos tanto titular como suplente deben ser del mismo género, de igual modo se debe impulsar que en el caso de las diputaciones de representación proporcional, al no haber suplentes, sino una lista de prelación, cuando haya una vacante, debe ser cubierta por un integrante del mismo género.

De no actuar así, refirió el también presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI, los partidos políticos se verán tentados en revivir el fenómeno nada grato de las “Juanitas”, en el cual las mujeres son utilizadas políticamente para apartar un lugar y posteriormente cederle al hombre que sigue en la lista de prelación.

AMLO Y LOS JUANITOS

El término de “Juanitas” fue acuñado cuando el actual virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como dirigente de Morena, obligó a varios candidatos a cargos de elección popular a solicitar licencia en espacios ganados en comicios para colocar a sus incondicionales.

Como se recodará, este término se acuñó luego del fenómeno político creado por Andrés Manuel López Obrador: Rafael Acosta, más conocido como Juanito, en Iztapalapa. La historia es intrincada, pero fue así: AMLO apalabró a Juanito, candidato seguramente perdedor por el PT, para que una vez que ganara, con su apoyo, renunciara en favor de Clara Brugada, a quien el Trife le había quitado la candidatura por el PRD. “Juanito ganó” y fue “forzado” por López Obrador a solicitar licencia.

En el PRI, adujo Rafael Hernández, “estamos convencidos del papel protagónico que deben desempeñar las mujeres en la construcción de un mejor futuro del país, de ahí esta iniciativa”, señaló finalmente.

