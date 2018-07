Demandan consulta para nombrar al fiscal general.

Infoecos/Colima

Organizaciones civiles y empresariales del estado demandaron que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez “muestre sensibilidad y voluntad política” y someta a consulta de la ciudadanía y de estas organizaciones las propuestas que vaya a realizar para nombrar al Fiscal General del Estado y al Fiscal Anticorrupción, entre otros. “Que exista transparencia y máxima publicidad”, demandaron.

En conferencia de prensa ofrecida a las puertas del Congreso del Estado, los representantes de ¿Cómo Vamos?, Colima, de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, del dirigente de la Canacintra, de la Comisión Estatal Anticorrupción y abogados independientes, reconocieron que si bien el Congreso del Estado aprobó que sea el mandatario colimense quien designe directamente al Fiscal General y al Fiscal Estatal del Sistema Anticorrupción se requiere que la ciudadanía pueda opinar sobre los mismos.

De acuerdo con la Constitución y por Ley, el gobernador tiene la facultad, por única ocasión, de designar directamente al Fiscal General que durará en su encargo seis años y podrá ser reelecto, esto sin que el Congreso apruebe la postulación.

Argumentaron que existen tratados internacionales en los que se especifica que estos organismos, principalmente los anticorrupción, sean autónomos e independientes para poder dar resultados tangibles, lo cual no ocurriría en Colima de ser nombrados directamente por el mandatario.

Apelaron a la “sensibilidad política del mandatario”, a la vez de que amenazaron con llegar a los amparos en caso de que la opinión ciudadana, levantada a través de consultas, no sea tomada en cuenta.

Presentaron un posicionamiento sobre dichos nombramientos (Fiscal General y Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción), además de que coincidieron en criticar los nombramientos que recientemente hizo el Ejecutivo estatal del Tribunal de Justicia Administrativa y en el Instituto de Transparencia, varios de los cuales fueron colaboradores directos del propio mandatario.

Exigieron al Gobierno del Estado que se realice una convocatoria en la que puedan participar todos los que cuenten con el perfil idóneo y estén interesados en el cargo de Fiscal General del Estado y Fiscal Anticorrupción.

Señalaron que si la elección de los perfiles se hace a la vista de todos, pues se hará una buena selección.

Osmin Hamud, presidente de Canacintra, expresó que aunque la Ley esté definida para el caso de estos nombramientos, no significa que la voluntad no pueda entrar sin violentar la Ley. “El hecho de que esté la Ley así, no significa que se una Ley correcta”, expresó al referirse que la Ley faculta al gobernador para nombrar unilateralmente al Fiscal.

Afirmó que es ahí donde entra la voluntad de los gobiernos para atender todos los tratados internacionales que tienen el mismo peso legal de la Constitución y que dan un mejor marco jurídico para el nombramiento de cargos tan importantes para la entidad.

Por su parte, Efraín Naranjo Cortés, presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos No Gubernamental, señaló que el Poder Legislativo no ha contestado a la petición de estas organizaciones de revisar el marco jurídico a fin de buscar otro mecanismo para la designación del Fiscal General y del Fiscal Anticorrupción.

“Nosotros no hemos tenido ninguna información y como el Congreso ha estado poniéndosele de tapete al Ejecutivo, me parece que no les queda ánimo o interés de preferir ponérsele de tapete a la ciudadanía que es la que representan”, dijo.

Adelantó que interpondrán amparos, y para ello buscarán personas con el perfil jurídico para promoverlos, “y por otra, promoveremos amparos a través de las instituciones para que se tomen en cuenta los procedimientos democráticos”.

El defensor de los derechos humanos lamentó que el Congreso del Estado no tenga interés en dotar de una verdadera autonomía al Sistema Estatal Anticorrupción.

“Este no es un asunto de restarle autoridad al gobernador o de quitarle derechos, al contrario se trata de que impulse un fiscal autónomo, sin compromisos para que el sistema anticorrupción esté fortalecido”.

Dijo que “es necesario que el Congreso asuma su responsabilidad y atienda nuestra petición, pero la verdad no creo que lo hagan, porque están de tapetes al Ejecutivo”, reiteró finalmente.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el presidente de la Comisión Estatal Anticorrupción, Rodrigo Marmolejo; el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos No Gubernamental, Efraín Naranjo; el dirigente estatal de la Canacintra, Osmin Hamud Ruiz; del Consejo de Ciudadano de Seguridad Pública, Sergio Ochoa; y de la organización ¿Cómo Vamos?, Colima, Guillermo Gómez Espinosa, entre otros.

