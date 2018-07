Expediente del Morenagate llega a la Fepade.

Ciudad de México

El expediente del fideicomiso “Por los Demás”, creado por Morena para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, llegó esta tarde a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, que investigará posibles hechos constitutivos de delitos en su operación.

La dependencia informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo remitió oficialmente, como lo estableció en su resolución de la semana en la que impuso una multa de 197 millones de pesos al Movimiento Regeneración Nacional por diversas irregularidades detectas, entre ellas no haber sido reportado el fideicomiso ante la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral.

La resolución enfrentó al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con los consejeros electorales, encabezados por Lorenzo Córdoba.

Con diez votos a favor y uno en contra, los consejeros concluyeron que no existen pruebas de que los recursos depositados al fideicomiso por militantes de Morena no hayan sido utilizados en las campañas del proceso electoral pasado.

La Fepade abrirá una carpeta de investigación y si es necesario solicitará más información a los consejeros electorales, para contar con mayores datos de prueba que permitan judicializar las acusaciones ante un juez por los hechos.

Morena impugnó la resolución del INE y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que emita un fallo final al respecto.

Además se dio vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por la existencia de recursos en efectivo.

Por la mañana, de ayer, en entrevista con Grupo Fórmula, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de procurador, Alberto Elías Beltrán afirmó que la Fepade abrirá las carpetas de investigación correspondientes para investigar la creación y operación del mencionado fideicomiso.

