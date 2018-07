Tribunal rechaza impugnación de Héctor Insúa contra Locho.

Infoecos/Colima

El Tribunal Electoral del Estado de Colima (TEE) desechó la solicitud de nulidad de la elección para renovar el Ayuntamiento de Colima, interpuesto por Germán Sánchez Nava, a través de juicio de inconformidad para controvertir además la declaración de validez de la elección de munícipes de Colima, Colima, y, por ende, la revocación de la constancia de mayoría otorgada a la planilla encabezada por Leoncio Alfonso Morán Sánchez.

Dicha instancia jurisdiccional decidió no admitir el recurso de inconformidad de Germán Sánchez Nava, quien se ostentaba como comisionado propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Colima del Instituto Electoral del Estado, “por no comprobar su personalidad con la que compareció a promover el juicio de inconformidad”.

Esto es que al momento de presentar el juicio de inconformidad en contra del Consejo Municipal Electoral de Colima del Instituto Electoral del Estado, se ostentó como comisionado propietario del PAN ante ese órgano electoral, sin embargo, no pudo comprobar su personería, motivo por el cual Tribunal Electoral del Estado no aceptó el recurso.

En este asunto, compareció como tercer interesado el partido Movimiento Ciudadano, quien solicitaba se ratificara la validez de la elección de munícipes de Colima, Colima, y la constancia de mayoría otorgada a la planilla encabezada por Leoncio Alfonso Morán Sánchez.

Asimismo, solicitaba al Tribunal Electoral del Estado desechara el recurso por la falta de personería del promovente Germán Sánchez Nava, quien se ostentaba como comisionado propietario del PAN ante el Consejo Municipal Electoral de Colima, sin acreditarlo.

