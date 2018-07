Eduardo Herrera vuelve a lo grande a la Liga MX.

Eduardo Herrera está de regreso en la Liga MX. Después de participar un año con el Rangers de Escocia, el delantero vuelve a Santos para demostrar que su mote del “Grande” no es en vano.

Y es que, en su segunda etapa con los Laguneros, el principal objetivo del delantero es aportar toda la experiencia que adquirió en Europa con el cuadro de Glasgow. “Estoy contento de estar de regreso en Santos, en este club al cual le tengo cariño. Vuelvo con mucha responsabilidad y compromiso de hacer las cosas bien y de alcanzar mi mejor nivel para corresponder la confianza por traerme.

“Creo que fue un año de mucho aprendizaje (en el Rangers), fue una gran experiencia, un gran crecimiento personal y profesional, me siento distinto, esa experiencia la puedo aportar al equipo, primero quiero tratar de ganarme un lugar en el 11 inicial y hacer las cosas bien”, dijo el “Grande”.

Hace un año, Pedro Caixinha decidió llevarlo al cuadro de Glasgow, en el que disputó 19 partidos y solo consiguió un gol, pero acumuló bagaje, mismo que busca poner al servicio de los Guerreros.

“El futbol allá era más rápido, intenso, muy físico. Quizá me he quedado con algo de eso y ojalá se pueda reflejar. A diferencia de acá, es más técnico, táctico, a diferencia del escocés, pero han sido aprendizajes profesionales y personales los cuales me van a ayudar a alcanzar mi mejor nivel”, agregó.

Por otra parte, aseguró tener más ofertas, pero se decantó por los Laguneros: me avisaron que estaba esta posibilidad, les dije que sí”.

