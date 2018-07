Increpan a la CDHEC por inacción contra leyes Anticorrupción.

Infoecos/Colima

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) incumplió con sus responsabilidades al no interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del marco jurídico, que crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), manifestó el representante en Colima de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Efraín Naranjo Cortés, quien calificó de irresponsable al ombudsman local, Sabino Hermilo Flores Arias.

Naranjo Cortés recordó que una importante cantidad de organizaciones y cámaras empresariales, pidieron a la CDHEC promoviera una acción de inconstitucionalidad, toda vez que el proceso para el nombramiento de fiscales en Colima, no garantizaba la imparcialidad frente al Poder Ejecutivo.

Lo anterior, debido a que en la Constitución local le otorga al Ejecutivo la facultad de nombrar al Fiscal General del Estado, quien a su vez nombra al Fiscal Anticorrupción.

Refirió que las organizaciones sociales y empresariales que buscaron el apoyo de la CDHEC están decepcionadas, “pues no se atendió el espíritu de responsabilidad social que tiene ese organismo”.

El luchador social mencionó que si las autoridades del organismo defensor de los derechos humanos no atienden las exigencias sociales, precisamente para garantizar las garantías de las personas, “entonces no está cumpliendo con su función”.

Enfatizó que una importante cantidad de organizaciones le hizo llegar al ombudsman local un proyecto de acción de inconstitucionalidad, “el cual solamente había que revisarlo para promoverlo”.

Enfatizó que Sabino Hermilo Flores les comentó que ese proyecto contaría con su firma, “pero simple y sencillamente no lo firmaron, incumplieron con su principal obligación, que es respaldar a la sociedad”.

Remembró que la petición fue respaldada por abogados independientes, Coparmex, ¿Cómo Vamos? Colima; el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y otras organizaciones civiles.

Insistió en que existe un sentimiento de desilusión, “porque estás instituciones que están diseñadas para defender al pueblo de los abusos del poder, simplemente no lo hacen”.

Agregó que el plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de la enmienda que crea el SEA venció desde el pasado 6 de mayo; “en su momento, todos estuvimos con el ombudsman y quedamos en que sí se haría el trámite”.

“Un día antes de que se venciera el plazo, yo acudí a la CDEHC para recordarles y todavía en ese momento me dijeron que realizarían el trámite, pero no lo hicieron”, dijo.

Para terminar, precisó que luego, Hermilo Flores ya no contestó las llamadas, “esa es una actitud muy poco responsable y comprometida, hasta la fecha no ha dado la cara, por eso consideramos que no tiene la intención de cumplir con sus obligaciones”.

