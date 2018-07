Claudia Yáñez rechaza estar implicada en el Morenagate.

Infoecos/Colima

La diputada federal electa por el primer distrito electoral federal, Claudia Valeria Yáñez Centeno, rechazó los comentarios y versiones que han circulado en las llamadas redes sociales sobre su presunta relación y participación en el fideicomiso “Por los demás”, creado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para apoyar a los afectados por el sismo del 19 de septiembre y que es investigado por el Instituto Nacional Electoral, pues dicho fideicomiso fue utilizado con fines electorales.

Yánez Centeno dio a conocer que ya interpuso denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por los hechos.

En conferencia de prensa, la diputada electa denunció que Héctor Munguia, exsecretario particular del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, estuvo compartiendo la información en sus redes sociales sobre una supuesta transferencia bancaria “SPEI” a su nombre que la relacionaba con el manejo de 3.5 millones de pesos del fideicomiso destinado a apoyar los damnificados por el sismo de septiembre de 2017, por lo que pidió una postura del mandatario al respecto.

En la rueda de prensa, el abogado Marco Antonio Santana Montes precisó que uno de los elementos que configuran la falsedad del documento SPEI, es que no está el nombre completo de la diputada electa, pues debió especificar “Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera”.

La transferencia tampoco aparece en el sitio web del Banco de México y además el fideicomiso está congelado desde septiembre del año 2017, debido a la investigación del INE, por lo que no pudo haber movimientos este año como señala la publicación presuntamente falsa.

Aclaró que no existen beneficiados para Colima dentro de la lista del fideicomiso por lo que “a todas luces, es un documento apócrifo”.

El INE ha solicitado a Facebook la información de la página “Colima Leaks” que difundió esta información.

Marcos Santana Montes, como abogado, dijo que los documentos utilizados son falsos y apócrifos y por ello interpusieron demanda el pasado 6 de julio, “para que la autoridad local realice la investigación correspondiente por esa conducta calumniosa basada en un documento falso donde pedimos que se realice la investigación local y electoral”.

Santana Montes dijo que este fideicomiso particular “Por los demás” que señala el INE que se hizo ante Banco Afirme es falso y mostraron documento que avala ello.

Claudia Yáñez Centeno dijo que esta sería la única ocasión que referiría sobre el tema pues considera que solo la quieren distraer de su labor legislativa. “Sé que pisamos varios callos y por ello esta actitud”.

“Pido al gobernador un posicionamiento por esta persona que es de su primer círculo, yo dije que voy a trabajar para Colima en coordinación, organizada y de manera respetuosa con los tres niveles de gobierno pero jamás sometida y es obligación del gobernador velar por el Estado de Derecho y que instruya a la autoridad para que agilicen la investigación”, concluyó la futura legisladora federal.

