Se concluyó y abre al público el Paseo Turístico Río Colima.

El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur) del Gobierno del Estado, Jesús Sánchez Romo, dio a conocer que la primera etapa de la construcción del Paseo Turístico Río Colima, entre las avenidas Anastasio Brizuela y 20 de Noviembre (a un costado de las albercas del Parque Regional Metropolitano), ha concluido y anunció que se esperan recursos económicos para la ejecución de lo que será la segunda etapa de este proyecto (hacia el sur de la ciudad).

El funcionario estatal informó que esta primera etapa de la obra en mención se ha concluido y solo se espera fijar la fecha para la inauguración.

Sin embargo, dijo que este Paseo Turístico Río Colima ya se encuentra abierto e igual la gente puede ir a disfrutando de este espacio.

Sánchez Romo hizo un llamado a la población que asista a este Paseo Turístico a cuidar este espacio ecológico. “Ahí no pasan autos, hay bolardos más rígidos, el tema de los bolardos ha sido muy criticado en la Galván, pero los autos no son los que tumban, los bolardos lo tumba la gente, pero seguiremos insistiendo y haciendo obras para incrementar la cuestión cultural de cuidado de la gente y ayudar que los espacios se transparente y tener una mejor sociedad que es lo que aspiramos”.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a evitar tirar basura al lecho del Río Colima, pues comentó que el hecho de hacer el andador es ese segundo propósito: “el mantener el río más limpio, ya que anteriormente al tener el matorral era más sencillo que cualquier persona se podía esconder y hasta drogarse y no se diga tirar basura, ahora como quedó el andador se vuelve más transparente y con iluminación”.

El funcionario estatal no descartó que en los primeros días del agosto esta obra pudiera ser inaugurada por el mandatario estatal.

La obra tuvo una erogación de poco más de 34 millones de pesos, mitad de recursos federales, mitad estatales.

El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano dio a conocer que la administración estatal de José Ignacio Peralta Sánchez espera el recurso de la federación por alrededor de 21 millones de pesos, para llevar a cabo la segunda etapa de este Paseo Turístico Río Colima, que iniciará sobre el puente de la avenida 20 de Noviembre hacia la parte sur de El Tívoli.

“La actual obra que hicimos tiene un componente turístico y rescate del Río Colima. El siguiente de la parte sur tiene también el rescate de una parte del río pero más bien su tema es social, el rescate de espacios sociales para que las zonas menos favorecidas tengan espacios deportivos y culturales además de agricultura, de hortalizas”, dijo.

Cabe mencionar que este Paseo Turístico Río Colima, incluye la construcción de un andador peatonal, ciclovía, iluminación, áreas de descanso, juegos infantiles, mirador y cafetería, y no afectará la fauna existente en la zona.

