El PRI debe dejar el glamour y atender a las bases: Kike.

Infoecos/Colima

El dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Enrique Rojas Orozco, aseguró que lo más importante es que el nuevo dirigente del PRI Estatal sea una persona que escuche a la base y a la militancia para trabajar en equipo.

Además aseguró que “hay que dejar contundente y claramente que el PRI del glamour, el PRI que hace daño, se debe de ir para siempre y quedarse el PRI que convive todos los días con los militantes”.

El líder cenopista indicó que hoy el partido no se entiende de ninguna manera si no se escucha a la base, “no se puede entender el rediseño del PRI que se ocupa, (ya que) el partido ha sido claramente rechazado en este proceso electoral y, sin duda, ocupamos modificar y prestar mucha atención en lo que dice la militancia”.

Aunque expresó que sería una distinción y un gran compromiso ocupar la dirigencia estatal del PRI, Rojas Orozco señaló que “más que el quién, en estos momentos el partido ocupa el ‘para qué’, ocupa la visión y el compromiso de rediseñar, junto con la gente de la colonia, ese partido que sabe ganar elecciones, ese PRI que es contundente electoralmente”.

Llamó a diferenciar bien el priismo de la cúpula que, a través del tiempo, le hace daño al partido y que en contra parte pongamos al priismo de la gente de la zona rural, de la gente que camina en cada contienda electoral, de las líderes que se enojan y lloran cuando algo no ocurre satisfactoriamente para el partido y que son las que salen a tocar cada puerta”.

Hizo la invitación para que se salga en unidad, “pero una unidad de debate, de diálogo, no una unidad simulada, una unidad en la que encontremos cual es el perfil que en este momento se ocupa para dirigir al partido”.

Enrique Rojas indicó que “para mí, pasa a segundo término quien dirigirá al partido y lo más importante es para qué, y es para que realmente nos pongamos las pilas todos, en cualquier espacio que podamos tener en el partido, y nunca volvamos a olvidar que lo más importante es su gente y ese el PRI al cual da orgullo representar, que se siente uno plenamente identificado y no hace daño a nadie”.

Aseguró que “hay que dejar contundente y claramente que el PRI del glamour, el PRI que hace daño, sí se debe de ir para siempre y quedarse el PRI que convive todos los días con los militantes”.

Comentarios