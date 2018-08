La Selección Femenil está para ser potencia mundial: Nancy Antonio.

Ciudad de México

La Selección Mexicana Femenil refrendó el oro en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 y ahora la exigencia crecerá para el combinado nacional, algo que no intimida a Nancy Antonio, quien declaró que están para ser potencia mundial.

El proceso de la selección ahora se enfoca en el Mundial Femenil de Francia 2019, a donde buscarán el título y no solo competir como en otras ocasiones.

“No solo iremos a competir, buscamos las medallas y los títulos. Lo que buscamos es que las demás selecciones nos vean como una potencia, porque México está para ser una potencia mundial. La jugadoras que estamos y que vienen en camino están a muy buen nivel y tenemos que vernos como una potencia mundial”, dijo la jugadora de 22 años.

Nayeli Rangel destacó el avance que tuvieron tras la creación de la Liga MX Femenil, pues consideró que las ayudó a tener ritmo futbolístico, acrecentar su nivel y no empezar de cero las concentraciones del Tri.

“Estamos avanzando bastante, Costa Rica siempre nos ha dado mucha pelea y hemos tenido torneos donde nos han puesto la situación difícil, pero México se está despegando con esta nueva liga, también la manera de entrenar y de jugar semana tras semana. Ya no nos cuesta, ahora que estamos en un club”, comentó.

Tigres Femenil fue la base del combinado azteca que representó al país en el torneo que se realizó en Colombia, con cinco jugadoras, y tras el oro, ahora aspiran al bicampeonato de la liga, según comentó Cristina Ferral, una de las refuerzos para este torneo que podría debutar el lunes ante Santos, junto a Greta Espinoza.

“Claro, es el objetivo (bicampeonato de liga). Nos ponemos esa meta, sabemos que no será fácil y es cuestión de todos los días, no solo de algunas jugadoras, entonces el entrenador nos lo ha clarificado y me siento contenta de poder aportar eso”, señaló la mediocampista que llega del Olympique de Marsella.

Este viernes el club le dio la bienvenida a sus futbolistas que estuvieron en Barranquilla: Nayeli Rangel, Carolina Jaramillo, Nancy Antonio, Cristina Ferral y Greta Espinoza, donde posaron junto a la medalla de oro que consiguieron el lunes pasado.

