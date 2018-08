Sala Toluca declara improcedente la impugnación de Héctor Insúa

Infoecos/Colima

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, resolvió que la impugnación de Héctor Insúa García es

improcedente, debido a que no existió calumnia y tampoco se utilizaron

recursos públicos para difamarlo durante el periodo de campañas políticas.

Por unanimidad de votos, los magistrados y magistradas integrantes de la Sala Regional, resolvieron que en el programa radiofónico “Ya se supo”, que se transmite en Conexión 98.1 FM, no se difamó al panista.

Por tal motivo, la Sala Regional expuso que el Sindicato de Trabajadores del

Ayuntamiento de Colima, su representante Héctor Arturo León Alam, los candidatos Walter Oldenbourg, Roberto Chapula y Leoncio Morán Sánchez, no adquirieron tiempo indebido en radio y no calumniaron.

Además, el Gobierno de Colima, el Sindicato en mención, y la directora del

Instituto Colimense de Radio y Televisión, Janeth Jazmín Delgado Mercado,

no usaron indebidamente recursos públicos.

A su vez, el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva

Alianza, no son responsables por la conducta de sus entonces candidatos.

Finalmente, el Tribunal pidió que se archive el expediente y se presente como

asunto concluido.

Locho califica la resolución de la Sala Regional como un doble triunfo

Leoncio Locho Morán Sánchez, presidente municipal de Colima electo, dijo

que está confiado en que tomará protesta el próximo 15 de octubre, “Será con

un doble triunfo; el primero es el que se logró en las urnas el pasado 1 de julio,

y el segundo con la ratificación del respeto a la voluntad ciudadana que harán

los Tribunales Electorales después de calificar las solicitudes de impugnación”,

así lo expresó luego de ser notificado oficialmente de que es improcedente la

impugnación presentada por un candidato, por utilización de recursos públicos y difamación.

Por unanimidad de votos, los magistrados que integran la Sala Regional Toluca

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvieron

como improcedente la impugnación presentada por Héctor Insúa García, con el

expediente SER – PSC-248/2018 debido a que los demandados, no

calumniaron a Insúa García y tampoco se utilizaron recursos públicos ni se

compró tiempo de radio para difamarlo, durante la campaña, por lo que el caso

queda concluido y archivado.

Morán Sánchez recordó que campaña para presidente municipal de Colima

como candidato de Movimiento Ciudadano, fue austera e innovadora, sin

despilfarro ni utilización de recursos humanos o materiales públicos, por lo que

no existen elementos para descalificar el resultado que alcanzó a través de los

votos ciudadanos, y quedó ratificado con la resolución del TEPJF, confirmado

por unanimidad por sus consejeros.

Reiteró que la intención del demandante al presentar recursos de impugnación,

tiene como clara intención, atrasar el proceso de entrega-recepción, puesto que

Morán Sánchez ha insistido en que habrá una revisión minuciosa de la

administración que concluirá, y en caso de encontrar elementos para proceder

en sanciones, lo hará contra quien sea responsable, especialmente con los que

tienen mayor responsabilidad.

De acuerdo con la resolución emitida por la Sala Toluca se señala que Héctor

Arturo León Alam, Armando Gómez Pagaza, el Sindicato de Trabajadores del

Ayuntamiento de Colima y los entonces candidatos Walter Oldenbourg Ochoa,

Roberto Chapula de la Mora, Federico Rangel Lozano y Leoncio Alfonso

Morán Sánchez, no adquirieron tempo indebido en radio y no calumniaron a

Héctor García.

Comentarios