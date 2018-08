Colima se Coronó en el Campeonato Nacional Scotiabank 2001 y Menores, Orizaba.

En un encuentro cerrado y disputado con gran intensidad, la Selección de Colima se convirtió en nuevo monarca del Campeonato Nacional Scotiabank, tras derrotar a Sonora por cinco goles a tres en penales, luego de empatar sin anotaciones.

Antes del inicio de la gran final del certamen, se disputó un encuentro de exhibición, entre jugadores del equipo Ángeles Especiales de Orizaba, conformado por personas con síndrome de down y discapacidad intelectual.

Al término del cotejo, Igor Fidel Rojí López, Alcalde de Orizaba; Adalberto López Martínez, director general del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol; Marcos Hernández Hernández, coordinador Municipal de Deportes y Paul Moreno Hernández, coordinador General del Campeonato, reconocieron a lo mejor del torneo.

Campeón: Colima, Subcampeón: Sonora, Equipo más Disciplinado: Quintana Roo, Jugador más Valioso: Antonio Ávalos (Colima), Campeón de Goleo: Christopher Cañas (Veracruz) y José Bucio (Michoacán)

En su mensaje Adalberto López, declaró: “Llegamos a la conclusión de este campeonato con los dos mejores equipos de todo el país, son 36 jóvenes que vinieron a contar su historia a Orizaba, a compartir, y que después de un año intenso de preparación llegaron acá. Quisiera felicitar a Sonora, un gran equipo, el que más títulos tiene y hoy representaron dignamente a su Estado”, finalizó.

El equipo campeón nos representa a todos, ustedes lo mejor del Sector Amateur, felicidades, gracias a todos y bienvenidos”.

Posteriormente, se le entregaron playeras firmadas por los dos equipos finalistas, como un obsequio al Igor Fidel Rojí, en agradecimiento por su participación y apoyo para la realización de este campeonato, en Orizaba, Veracruz.

En el acto Igor Rojí, mencionó: “Muchas gracias al Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, por haber traído este evento a Orizaba, la cuna del fútbol. Recibimos la pasión durante toda eta semana, de 33 equipos de todo el país, que estuvieron disfrutado del campo y dándonos alegría a todos los que disfrutamos de este deporte.

“Muchas gracias a toda la afición, a todos los papás, que nos visitaron de toda la República Mexicana, gracias a Colima y Sonora, dignos Subcampeones, muchos equipos quisieran estar en su lugar.

“Felicidades a Colima por este gran campeonato, y se van a llevar a Orizaba siempre en su corazón”, concluyó.

El Partido

Tras una semana de intensa competencia, finalmente llegó el día de conocer al nuevo monarca del Campeonato Nacional Scotiabank. El Centro Deportivo Orizaba Sur, lucía lleno total; el marco era espectacular.

Tal cual lo dicta una final, ambas escuadras mostraron gran intensidad desde el silbatazo inicial, la pelota iba de un lado a otro, sin que se viera un dominador claro del cotejo, la mayoría de las jugadas se desarrollaban en el mediocampo; las acciones en las porterías escaseaban durante los primeros minutos.

Fue hasta el 15? cuando llegó la primera de peligro, y fue para la escuadra de Colima. Luis Martínez tomó la pelota en tres cuartos de cancha, eludió a un rival, y mandó dispara que contuvo de buena manera el arquero.

El conjunto de Sonora respondió casi al instante, al 19, Alexis García recibió pelota filtrada por la derecha, condujo el esférico y sacó potente remate, que se fue apenas desviado de la meta colimense.

La Selección de Sonora se hizo de la posesión de la pelota y buscaba con mayor frecuencia la portería rival, ante una escuadra de Sonora que buscaba hacer daño por la vía del contragolpe, teniendo sus mejores acciones de peligro con un remate de con la testa de Jared Castell al 23? y un disparo de Luis González al 27?.

De esta manera concluyó la primera mitad, con el encuentro empatado sin anotaciones.

Para el complemento, Sonora arrancó mejor y de inmediato estuvieron cerca de marcar el primer tanto del encuentro, sin embargo, Antonio Morales no pudo definir un mano a mano.

Conforme pasaron los minutos, la Selección de Colima se paró mejor en el terreno de juego y lució más que su rival. Alberto Ramos tuvo la más clara al 60? cuando enfrentó al cancerbero rival, sin embargo, su remate salió desviado.

Un par de oportunidades más tuvieron los colimenses, con sendos remates de José Cárdenas a los 65? y 68?, pero no fue certero en ninguna de las dos.

Ya no hubo tiempo para más, y el encuentro terminó empatado sin anotaciones. El campeón se definiría desde los once pasos. En la definición de los penales, Colima tuvo mayor solvencia, y se coronó con marcador de cinco tantos a tres.

