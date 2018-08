Recuerdan aniversario 45 del título de campeón Nacional en Ciudad Juárez.

Infoecos/Colima

Transcurridos 45 años de haberse coronado Colima campeón nacional en la categoría Primera Fuerza del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, sus protagonistas siguen reuniéndose para recordar ese pasaje que llevan tatuado.

Colima se coronó invicto en ese nacional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1973, además ganar el título de campeón de goleo, con cinco, Alejandro Velasco Ramírez.

Los presentes en el convivio fueron Jesús Oliva Iglesias (Chuy), Tomás Gutiérrez Trillo (Tutis), Florencio Rodríguez Luna (Charandas) y Héctor Rafael Torres Gómez (Güero Alemán).

Como invitados estuvieron Ramón Alberto Vázquez y los representantes de la prensa Karla Gómez Torres, Hernán Castillo Rincón y quien esto escribe.

La reunión tuvo lugar en el restaurante Campestre El Trapiche (camino a La Capacha) el lunes pasado y aunque solo asistieron cuatro de los integrantes de esa Selección, no dejó de ser emotiva, al servir para seguir estrechando lazos de amistad y continuar recordando lo hecho en el terreno de juego y el mega recibimiento que la sociedad colimense les dio, lo cual se dio incluso desde Ciudad Guzmán, Jalisco, a donde se trasladaban caravanas de personas en automóviles particulares, con llegada a la entrada de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, recién inaugurada, y de allí el desfile hasta el jardín Libertad, insuficiente para los miles de alegres aficionados, siendo recibidos los jugadores por el entonces carismático gobernador del estado de Colima, Pablo Silva García(+). Esto es algo inolvidable para los jugadores y presumen diciendo: “a ningún político se le ha hecho algo similar”.

Algo a destacar, como simple muestra, los cuatro tuvieron formación escolar, por ejemplo, Chuy Oliva es profesor jubilado; Tutis Gutiérrez es banquero jubilado, fue Gobernador del Club de Leones de Colima y en la actualidad lleva a cabo labor en pro de quienes tienen problemas visuales.

Por su parte, Charas Rodríguez también es profesor jubilado, tiene paso por la política, empresario de la industria del deporte y actualmente presidente de la Asociación de Futbol del Estado de Colima, mientras que Héctor Güero Alemán, con estudios de contador y en la actualidad empresario de la industria del textil.

Moraleja: Se puede combinar el deporte con el estudio y el trabajo.

Bien, como se sabe, apenas el domingo pasado otra Selección Colimense se coronó campeona nacional, fue en Orizaba, Veracruz, en la ahora, desde el 2006, categoría Sub 17, antes Benito Juárez García Sub 18, opinando Héctor Torres la necesidad de darle continuidad y capacitación a los directores técnicos para estar a la par con la capacidad natural de la niñez y juventud colimense en la práctica del deporte de las patadas.

Además de los mencionados, esa selección la conformaron José Manuel Meme Nuño Castellanos, José Antonio Burrita Arellano Sánchez, Noé Pulga Eusebio Orozco+, David Tacas Murguía Hernández+, Alejandro Velasco Ramírez, Jorge Evaristo Pisto Llanos Morales, José Refugio Pepe de la Cruz Vergara, Víctor Manuel Pisto Vargas Arellano, Luis Eduardo Shulte Cividanes, Arturo Huerta Sánchez, José Luis Pichojos Córdova Molina+, Leopoldo A. Pollito González López+, José Viejo Barreto Macías, Pedro Perro Orozco Ramírez+, Pablo Correa Gómez y Marco Antonio Bracamontes Maraveles.

El cuerpo técnico lo encabezó don José de Jesús Evangelista Olvera+, cargo en el que iniciara Horacio Manzano López; José Changuita Orozco González+, auxiliar técnico; Alfonso Foloncho Sánchez Cosío+, masajista; Héctor Teco Ochoa Alcaraz, utilero y como representante de la prensa asistió José Eladio Chepo Uruguayo Delgado Cardona+.

En ese entonces, el presidente de la Asociación de Futbol del Estado de Colima era don Gilberto Morfín Salazar+, quien llegó a ser jefe de Selecciones Nacionales y presidente del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol; fungiendo como secretario J. Jesús Toscano Cárdenas+ y como vicepresidente Alberto Vergara Moctezuma.

Comentarios