Villas-Boas se descarta para el Tri.

En menos de 24 horas, justo en los días en que la Federación Mexicana de Futbol analiza cómo conforma su baraja de candidatos para dirigir al Tricolor, dos posibles miembros de esta última ya no podrán ser incluidos: el portugués André Villas-Boas y el argentino Ricardo Gareca.

El primero descartó dejar el futbol europeo y con ello zanjó cualquier posibilidad para llegar a la Selección Mexicana, mientras que el segundo renovó este miércoles con la Selección de Perú.

“No es tema ¿por qué Carlos? No, porque André Villas-Boas va a seguir por Europa, no va a ir a ningún otro sitio que no sea Europa”, declaró el representante del DT, Carlos Goncalves, a Televisa.

Tras dirigir a Chelsea y Tottenham, Villas-Boas dejó las grandes Ligas en 2014 para irse al Zenit San Petersburgo. Tras la experiencia en Rusia se fue a China con el Shanghái SIPG, donde obtuvo el Campeonato pero del que salió a fines del 2017.

Por su parte, Gareca firmó su renovación con Perú para el proceso hacia Qatar 2022, luego de llevar a los incas a Rusia 2018, su primer Mundial luego de 36 años.

“La Selección Peruana no es para débiles. Es para tipos que soportan todos los problemas que vienen. Nosotros asumimos este reto porque somos personas fuertes. Estamos convencidos que algo le tenemos que dejar al equipo”, aseguró este miércoles, quien estará ligado con los sudamericanos tres años más.

Gareca sonó como opción para México a partir de sus dudas para renovar, principalmente por los problemas de presunta corrupción del presidente de la Federación peruana, Edwin Oviedo, quien habría llevado a Rusia a un juez que le había favorecido en fallos judiciales. El Tigre quería aislarse de un caso así y blindarlo del mismo fue una de las condiciones que puso para renovar, según la prensa inca.

El Tricolor cada vez luce con menos candidatos, pues tras las negativas de Juan Carlos Osorio y El Tuca Ferretti, solo queda el nombre del Tata Martino, de acuerdo a los nombres que se han manejado de manera extraoficial.

Al interior de la FMF aseguran que hasta el momento los mencionados no eran candidatos oficiales, además de que se sabe que El Tuca sigue estando en la mira, para hacer un nuevo intento de convencerlo, aunque sea al final del Apertura 2018.

Más allá de ellos, El Piojo Herrera perdió fuerza porque en Televisa prefieren verlo enfocado en el América, además de que Matías Almeyda también dejó de ser bien visto, principalmente por las diferencias que tuvo al final de su etapa en Chivas.

Por lo pronto, esta semana la FMF debe enviar convocatorias a los clubes europeos para los amistosos de septiembre contra Uruguay y Estados Unidos en Houston y Nashville. La lista la tendrá que armar Gerardo Torrado.

