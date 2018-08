Desabasto de agua en Armería, por adeudo de 4 mdp a CFE.

INFOECOS/Armería

Se agrava el problema de desabasto de agua en el municipio debido a que el ayuntamiento no tiene dinero para pagar el adeudo de más de cuatro millones de pesos que se tiene con la Comisión Federal de electricidad, por lo que están a la espera de que el Gobierno del Estado pueda darles el apoyo, informó el alcalde Ernesto Márquez Guerrero.

Admitió el edil, que la situación es complicada, ya que en la Comisión Municipal de Agua Potable se tiene casi el 50% de morosidad “eso nos lleva a no completar el pago de la energía eléctrica”.

Dijo, que el problema viene desde el año pasado cuando pagaban un promedio de 550 mil pesos mensuales de energía, no obstante, salieron adelante, sin embargo, este año se incrementó el costo de la energía, no el consumo “ahora pagamos sobre 750 mil pesos mensuales y eso nos lleva a que no completemos para pagar”.

La situación se agravó más en el mes de marzo de este año cuando, según explicó el alcalde, comenzaron a deber a la Comisión Federal de Electricidad “ellos nos estuvieron esperando, pero también tienen sus políticas y decidieron cortar la energía de algunos pozos”.

Informó por último que los únicos pozos que están trabajando por la dinámica de su población son en El Paraíso, Cuyutlán y Rincón de López “lo hicieron para no dejar el municipio sin agua pero en la cabecera no tenemos agua”.

Comentarios