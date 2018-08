España elimina a Estados Unidos del Mundial Femenil Sub-20.

Francia

La Selección de España logra su primer pase a la segunda ronda del Mundial de la FIFA Femenil Sub-20 tras empatar a dos goles con Estados Unidos, lo que también provocó que finalizaran como líderes del Grupo C.

España tuvo el partido de cara desde el inicio, llegó al descanso con clara ventaja (2-0) y supo controlar las acometidas del rival hasta el minuto 83. Una falta directa y un disparo desviado por la defensa igualaron un partido, que a Estados Unidos sólo le valía ganar para pasar a cuartos.

No obstante, el equipo español aguantó los últimos minutos para llevarse una justa clasificación a unos cuartos de final donde se las verá con el ganador del China-Nigeria el próximo jueves. La Selección Española sigue asombrando en este Mundial Sub-20. Bien es verdad que llegó a Francia entre las candidatas al triunfo, pero siempre y cuando pudiera acabar entre las dos primeras del grupo C, el de la muerte. Japón y Estados Unidos, dos de las grandes siempre en esta categoría, además de Paraguay, eran auténticos obstáculos en su camino.

Y no sólo ya está en cuartos de final, sino que lo hace como primera de grupo, tras vencer con solvencia a japonesas (1-0) y empatar con las estadounidenses. Además, se trata de un equipo que no hace más que crecer con el paso de los partidos. Aunque a España le valía el empate, las jugadoras de Pedro López no salieron a especular sino a ganar. Y se vio pronto en el Clos Gastel Stadium de Léhon, donde el inicio 11 once español fue con el único objetivo de ir a por el partido. El dominio y control del centro del campo fue de la Rojita, que puso cerco a la meta defendida por Laurel Ivory.

Fruto de ese dominio vino el primer gol, cómo no, de una certera Patricia Guijarro, quien aprovechó un mal despeje de Jealin Howell, para parar, controlar y rematar a la red, cuando tan sólo se llevaban siete minutos. La del Barça dedicó su gol a la lesionada Ona Batlle.

Los dos equipos siguieron generando mucho peligro. Como la pelota que sacó Ashley Sánchez a remate de Guijarro, en la misma línea de gol, a falta de siete para el descanso, tras una jugada de estrategia del equipo español. España no se agazapó en defensa, sino que siguió en busca de cerrar el partido antes de pasar por los vestuarios, y así lo hizo.

Balón al área en el saque de una falta, que recogió Lucía García dentro del área pequeña y su remate no fue bien blocado por la guardameta americana, y acabó entrando en su portería. Un 2-0 que hizo honor al equipo que más futbol puso y que, aunque no lo necesitaba, más arriesgó.

