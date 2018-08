Cumplidos, al 100 % los compromisos de EPN.

Infoecos/Tecomán

Con la inauguración del Parque Metropolitano en Tecomán, se dan por cumplidos al 100 por ciento, los compromisos asumidos con los colimenses durante su campaña política, de parte del Presidente Enrique Peña Nieto, aseguró el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.

Con esta situación, aseguró que Colima se convierte en la primera entidad a nivel nacional en donde el jefe del Ejecutivo Federal cumple el cien por ciento los ocho compromisos de campaña, además de otras obras que emprendió el Gobierno Federal en este sexenio.

Detalló, que si bien el Parque Metropolitano se financió con recursos federales, el acuerdo existente, al entregar la obra implica que será el Gobierno Estatal quien lo va a administrar.

“Estamos implementando un esquema donde el parque no se privatiza, es público, sin embargo si tenemos que generar esquemas que nos permitan generar ingresos a su vez para el mantenimiento. Aquí se va a requerir una cantidad importante de recursos para el mantenimiento y de no hacerlo el parque se va a deteriorar y no queremos que esto suceda”, señaló.

Ignacio Peralta precisó que todas las instalaciones quedaron abiertas pero habrá algunos servicios o áreas en las que se aplicará una cuota para el acceso.

Con relación a su reunión con el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pacchiano Alamán, que acudió a Colima para encabezar la entrega del Parque Metropolitano en representación del Presidente de la República, el mandatario explicó que se abordaron temas importantes para Colima.

“Se habló del estado de la Laguna del Valle de las Garzas en Manzanillo, las afectaciones que se tienen en la Laguna de Navidad en las inmediaciones en la frontera entre Colima y Jalisco, de los dragados de la Laguna de Cuyutlán y de la operación de plantas de tratamientos de aguas residuales, entre otros”, confirmó.

Adelantó que el acuerdo alcanzado es que se atenderán de manera prioritaria aquellos lugares que han tenido impactos ambientales, toda vez que se requieren acciones conjuntas para el rescate de los sitios afectados.

