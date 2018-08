Descongelado, César Ramos pitará en la Fecha 5.

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada cinco del Apertura 2018, cuando volverá a la actividad el silbante César Ramos, luego de perderse la anterior por la polémica que envolvió su actuación durante la Fecha 3 en Toluca.

El árbitro mundialista que expulsó a Alfredo Talavera por insultarlo, será quien dirija el Cruz Azul vs. León este sábado en el Estadio Azteca. Sin embargo, la Jornada iniciará este viernes con Óscar Macías en el Veracruz vs. Chivas y Marco Ortíz en el Atlas vs. Morelia.

Al día siguiente, Adonai Escobedo pitará el Pachuca vs. Lobos, Fernando Hernández el Necaxa vs. Puebla, Jorge Isaac Rojas el Querétaro vs. América y Diego Montaño el Rayados vs. Pumas.

El domingo, Fernando Guerrero dirigirá el Toluca vs. Xolos y Jorge Antonio Pérez Durán estará en el Santos vs. Tigres.

Comentarios