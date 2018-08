Locho Morán tranquilo por la nueva impugnación.

Infoecos/Colima

El presidente municipal electo de Colima, Leoncio “Locho” Morán Sánchez, se manifestó tranquilo y seguro de que la nueva resolución que habrá de dictar el Tribunal Electoral del Estado con respecto a la impugnación que presentó el PAN y su contrincante Héctor Insúa García le será favorable.

Cabe mencionar que el pasado miércoles, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó revocar la decisión del Tribunal Electoral del Estado y ordenó a esta instancia jurisdiccional que conozca del juicio de Inconformidad interpuesto por el panista Germán Sánchez Nava (representante de Insúa García y del PAN) y realice un nuevo dictamen.

Al respecto, Leoncio Morán aseguró que una vez que el Tribunal Electoral del Estado someta a su estudio esta impugnación al final esa decisión le beneficiará y fortalecerá. “Estoy convencido de que el Tribunal Electoral, nos va a dar la razón”.

Dijo que lo que está ordenando la Sala Regional es la reposición del proceso, para que aquí en el estado se le de entrada y se haga la revisión del recurso interpuesto.

“Nosotros no le vemos ningún problema, estamos confiados en que el 15 de octubre habremos de llegar a la Presidencia Municipal de Colima, vamos a ganar dos veces, una en la jornada electoral, como lo hicimos, con el número de votos, y ahora también sobre la mesa”, destacó.

Leoncio Morán señaló que la confianza prevalece y lo único que se está tratando de hacer es retrasar las cosas, pero es parte del mismo proceso.

CONTRA LAS CONCESIONES

Respecto a lo que está sucediendo al interior del Ayuntamiento de Colima, donde ahora la administración que encabeza Héctor Insúa, acaba de aprobar un dictamen técnico-financiero, mediante el cual pretende concesionar las instalaciones del panteón municipal de Colima, Morán Sánchez señaló que apoyará la lucha de la regidora de MC, María Elena Abaroa, “lo cual es importante porque está luchando por las causas de la gente”.

Morán Sánchez destacó que la regidora Abaroa, “tiene el respaldo total de Movimiento Ciudadano y el mío propio como alcalde electo.

Dijo que al llegar a la administración municipal de Colima, su lucha será la de “cuidar el patrimonio de los ciudadanos y en ese sentido he sido congruente y consistente, pero habremos de esperar a llegar nosotros a la administración municipal para tomar conocimiento de fondo, que es lo que se está pretendiendo intentar con esta decisión”.

Morán Sánchez dijo, que no entiende qué es lo que pretende la actual administración municipal al tratar primero de privatizar el servicio de recolección de basura, después de sacar una convocatoria para una subasta pública de un bien municipal y ahora la situación del panteón, a lo que señaló que “son decisiones que poco se entienden; no entiendo la decisión de la administración municipal”.

