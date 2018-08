Trabajamos en Capital Humano, para brindar mejores servicios: Gonzalo Cruz.

Infoecos/Colima

El director general de Capital Humano del Gobierno del Estado, Gonzalo Cruz Zamora, comentó de la capacitación y las competencias para los trabajadores, objetivos con los que trabaja la dependencia que actualmente encabeza.

Respecto a las actividades que se realizan y lo que está pidiendo el Gobernador, señaló que “la dirección general de Capital Humano tiene muchas actividades hacia adentro, uno que es la capacitación de los profesionistas, que formamos parte del equipo de trabajo del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y un tema muy importante que nos ha pedido es que además de capacitarnos como administradores públicos, si no también conocimientos básicos y generales en temas de administración pública, de ética, de calidad en el servicio, para que podamos atender a la ciudadanía mejor”, señaló.

Argumentó que cada secretaría tiene su sistema, que aunque no se de a conocer de manera general, “Cada secretaría tiene finanzas, planeación, muy dirigidos a cada particularidad de cada secretaría, tiene temas de planeación, temas dirigidos a cada particularidad de cada una, lo que se va haciendo es una estandarización, que se aprenda no solamente lo general, si no temas que podamos hacer día a día, y mejor para que la gente los vaya viendo con un mejor resultado con rapidez y con eficiencia”.

Agregó que se brindan cursos en línea, algunos son vivenciales, “Hay en línea muchos desde excel, temas de liderazgo, de finanzas, de los vivenciales, se dan de liderazgo, programación de lingüística, y lo mejor de esto es que la gente se reúne, y comparte experiencias, los sindicalizados por ejemplo van participando en bonos, que le permiten tener crecimiento, y tener una identificación por capacitarse, y la gente de confianza pues también lo va a tener de la misma de manera, para hacer un mejor equipo de trabajo”, destacó.

Finalmente, comentó que los cursos también se abordan desde la práctica “les pedimos que lleven un ejemplo para poder proponer el problema y sobre todo buscar una solución, y como participan de varias secretarias, la riqueza de estos, es el intercambio de ideas para tener las mejores opciones en el campo laboral”, dijo.

“Siempre estamos comprometidos y ocupados en brindar los mejores servicios y en Capital Humano, estamos trabajando en eso para que la ciudadanía este satisfecha”, destacó Gonzalo Cruz Zamora.

