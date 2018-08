Claudia Ruiz Massieu se impone como presidenta del CEN del PRI.

Infoecos/Ciudad de México

El Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional ratificó por unanimidad a Claudia Ruiz Massieu como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político, para concluir el periodo estatutario 2015-2019.

El acto se llevó a cabo durante la XLIII Sesión Extraordinaria del CPN del PRI, que se realizó en el auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede priista.

Luego de rendir protesta como presidenta del CEN, Ruiz Massieu llamó a los priistas a cerrar filas para reformar al partido y fortalecerlo: “Cerremos filas para defender a nuestro partido. Cerremos filas para servirle a la gente y para encarar el futuro. Juntos y en unidad, lo vamos a lograr”.

Hizo una fuerte autocrítica al partido y dijo que “nos olvidamos de nuestros orígenes cuando abandonamos la acción política de base, privilegiamos el pragmatismo sobre nuestros principios, nos dejamos seducir por el poder.

“Dejamos que los cínicos y abusivos mancharan la imagen y lastimaran la reputación de los millones de mujeres y hombres honrados, patriotas y trabajadores del PRI, los militantes que tocan las puertas y piden el voto por nosotros; los servidores públicos que trabajan incansablemente por México; los liderazgos sociales que son la cara del partido en cada rincón del país”, refirió.

En su mensaje, convocó a encauzar la energía de la militancia para reformar al PRI, subrayando que no hay que confundir cambio con ruptura.

“Concluyamos el periodo de reflexión y diagnóstico en el que estamos. Que sus resultados sean el punto de partida del proceso deliberativo, incluyente, abierto, donde participen todas las voces, las expresiones y opiniones de nuestro partido”, remarcó.

Y sostuvo: “Necesitamos una reforma de forma y de fondo, donde estemos dispuestos a poner todo sobre la mesa, tanto lo que queremos conservar, como lo que necesitamos cambiar.

“Lo que la ciudadanía evaluará en las próximas elecciones no es lo que hagamos adentro, sino lo que hagamos afuera, nuestros resultados y honestidad donde seamos gobierno, nuestra congruencia y valentía donde seamos oposición, nuestras conductas y actitudes personales como priistas”, agregó.

“Juntos –dijo- iremos definiendo tiempos, método y acciones. Mi responsabilidad es conducir, durante un año, este esfuerzo que nos llevará a definir la reforma que queremos. La tarea de ejecutar esta reforma será responsabilidad de la dirigencia que elijamos dentro de un año.

La presidenta del CEN resaltó que en el Poder Legislativo el PRI será la oposición firme, crítica, vigilante y valiente que los mexicanos necesitamos. “Seremos un verdadero contrapeso, que le hable de frente al Gobierno federal: con argumentos, con ideas y con principios. Seremos una oposición constructiva, pero no permisiva”, puntualizó.

En este marco, anunció que en un plazo no mayor a 60 días, convocará a la elección de un Secretario General que surja de las filas del PRI, para que complete y fortalezca al Comité Ejecutivo Nacional.

