Sistema educativo debe apegarse a normatividad vigente.

Infoecos/Colima

Para el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña Cervantes, es evidente y una realidad, que incluso el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto ha manifestado, que el sistema educativo tiene que apegarse a la normatividad vigente.

“Nosotros tendríamos que seguir trabajando con esa dinámica, en cada una de las entidades, pues hay diferentes formas de trabajo, para nosotros aquí en Colima se nos consideró para la elaboración del Plan Anual de Trabajo, de la Secretaría de Educación, y generamos compromisos, para el ciclo escolar”, puntualizó.

Agregó “tenemos que seguir alineados con el desempeño de las propuestas, que tiene que ver con una política pública de comunidades conscientes, de escuelas comunidades ciudadanas, que puedan generar un ambiente propicio para los jóvenes, y que puedan generar una mayor atención en lo que van a hacer en la escuela”. Detalló que “En aprender y desarrollas sus habilidades”.

Comentó que a nivel nacional Colima estará generando una propuesta, en donde no se vaya a modificar los avances que se dieron en la reforma del 2013, en donde ya se reconoce a los estudiantes y a los padres de familia, como integrantes del Sistema Educativo Nacional, “se modifica el artículo 10 de la Ley General de Educación, y se reconoce ya esa calidad a los padres de familia y a los estudiantes, nosotros mantendríamos firmes el planteamiento, de que eso no podría ser motivo de cambio, puesto que, como lo reconocen los maestros, los directivos, las autoridades educativas, hay un triángulo ahí, sin el cual no se pude desarrollar el proceso educativo, en el cual fundamentalmente tiene que tomarse en cuenta, la opinión incluso ahora de los propios alumnos” apuntó.

En torno al tema del capítulo específico de la Ley General de Educación, y del artículo 73 constitucional, que habla de la autonomía de gestión, señaló “Seríamos muy firmes en que se reestablezca el diálogo, de una manera más incluyente, con las asociaciones de padres de familia, puesto que la dinámica de la segunda mitad del sexenio anterior y todo lo que va de éste, se dio un impulso muy marcado, a lo que son los consejos escolares de participación social, en la educación”.

Señaló Julio Magaña Cervantes, que sin embargo no se ha renunciado a las aportaciones que por ley los padres de familia hacen vía a las asociaciones de padres de familia, “no se ha establecido ni aún en la propuesta del gobierno entrante, que es lo que va a pasar con ese tema muy polémico, de las aportaciones voluntarias, y desde luego, mientras no se modifiquen en la constitución, la Ley Federal de Educación, la Ley de los Estados, tendrá que reconocerse el papel fundamental, que las asociaciones de padres de familia tienen en lo que es el propio capítulo específico de la participación social en la educación”.

Destacó que a partir de que se de ese reconocimiento formal de la autoridad, “se reestablezca las unidades de la atención a los padres de familia, que desaparecieron con ese nuevo impulso de los consejos, ya se darían las condiciones adecuadas, para empezar a generar propuestas específica, en cuanto a una política pública de educación, y en cuanto a planes y programas específicos que le interesan a cada entidad que tiene características propias, y necesidades muy particulares”.

Aseguró que en Colima, no se puede doler del tema de la cobertura, porque el estado es pequeño, “a diferencia de otras entidades federativas, hay una cobertura del 100 por ciento de todos los que solicitan ingresar a la educación básica, y que están en edad escolar, por lo tanto esa situación no es preocupante, solo lo tenemos que ir acordando con otros compañeros de otras entidades, como de Oaxaca, Veracruz, Durango, Michoacán, Guerrero y Chiapas, que son entidades en donde los niveles educativos y de coberturas son relativamente bajos, por abajo de la media nacional y que de alguna manera eso va a poder ir alimentando una propuesta integral a nivel nacional que como asociación nacional de padres de familia haremos”, concluyó.

