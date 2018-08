FCE, oxígeno para un país donde se ha borrado el mapa de las librerías: José Carreño.

Infoecos/Colima

Le pregunto por el origen de su pasión por la comunicación y me responde solo con dos palabras: “desde siempre”; José Carreño Carlón, el periodista, escritor y académico mexicano, actual director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), recuerda que desde los 19 años comenzó a trabajar en periódicos de su natal Sinaloa; después, aunque estudió Derecho en la UNAM, al egresar se integró al gremio reporteril en el periódico El Día.

Pero la comunicación ha estado también “hasta siempre”: con los años, Carreño Carlón terminó siendo doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, España; director de Comunicación Social de la Presidencia de la República durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; y académico de las áreas de comunicación, periodismo y derecho en la Universidad Iberoamericana.

Le confieso que me pone nervioso la charla con él: “entre gitanos no podemos leernos las cartas”, le digo en tono de broma, haciendo referencia al reto permanente que representa para un periodista novel entrevistar a un periodista de amplia trayectoria, en este caso, él con casi 60 años de ejercicio profesional y habiendo ocupado cargos directivos en medios tan importantes como el extinto diario El Nacional, así como La Jornada y El Universal.

José Carreño me concedió una entrevista exclusiva durante su visita a Colima, con motivo del relanzamiento de la librería Miguel de la Madrid Hurtado del Fondo de Cultura Económica, que implicó la renovación de un contrato de colaboración con la Secretaría de Cultural estatal, dirigida por Carlos Ramírez Vuelvas. Es, a la vez, una gira de despedida para el funcionario que está en el ocaso de su gestión iniciada en enero de 2013, cuando sustituyó a Joaquín Díez-Canedo en la Dirección del Fondo.

EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA ES ‘OXÍGENO’

Para su director, el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales en español más importantes, “es una institución muy viva”. José Carreño Carlón no duda en definirlo como ‘oxígeno’: así fue en las épocas de las dictaduras latinoamericanas –e incluso durante la española–, y lo sigue siendo en el México del siglo XXI donde los libreros deben ser multitasking y las librerías espacios que hagan más que vender libros.

Sobre el pasado del FCE, Carreño Carlón señala que “en los años 40, en que el mundo del libro en español estaba tan reprimido por las dictaduras de España y Argentina, el Fondo –creado en 1934– fue un espacio libertario y de oxígeno, porque las dictaduras obviamente silenciaban las libertades de expresión, de difusión del conocimiento y de las ideas, y el Fondo mantuvo esa luz por décadas”.

Mientras en esa época, en México había libertad de expresión intelectual, en otros países existían regímenes dictatoriales que prohibían libros marxistas y de sexología, por nombrar algunos. Como resultado, muchos de los líderes de oposición del siglo XX se formaron con los libros que editaba el FCE y que circulaban por América Latina y España.

“El Fondo de Cultura Económica tiene 84 años, pero sigue siendo joven, siempre se está actualizando; su catálogo es, seguramente, el más rico en el mundo del libro en español, de tal manera que hoy en día el Fondo tiene un catálogo con libros de todo tipo, de una riqueza, una diversidad y una pluralidad también, de ahí tal vez su longevidad, siempre abierto a todas las ideas, a todas las propuestas, a las vanguardias, a los clásicos, y eso da como resultado una gama bien surtida”, explica.

Al hacer un balance sobre su gestión de más de cinco años, que concluirá con la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Carreño Carlón asegura que deja al FCE “creciendo”, siendo también ‘oxígeno’ para un México, que al igual que el panorama internacional, se enfrenta a la extinción de las librerías y fomenta la creación de espacios donde los libros se mezclan con la gastronomía y hasta con vinos.

“Pasamos de tener 20 librerías como ésta –dice al referirse a la Miguel de la Madrid Hurtado–, a 35 en la República Mexicana, es algo que reviste importancia en un país donde se ha borrado el mapa de las librerías, es loable mantener dinámica. Pero además, la presencia internacional del Fondo es impresionante, logramos que se expandiera todavía más en toda la cuenca del Pacífico Sur, está cubierto todo el cono Sur con diez librerías”, señala.

Abundando, durante la gestión de Carreño Carlón, en Colombia se abrió una nueva filial del FCE en Medellín, además de la ubicada en el corazón de Bogotá; una más en Guayaquil, Ecuador, que se suma a la ubicada en Quito; y otra en Madrid, España, en la nueva Casa de México, además de que ya existe una en el barrio de Moncloa.

LOS RETOS DEL FCE DE CARA AL NUEVO GOBIERNO

Para José Carreño Carlón, el hecho de que el Fondo de Cultura Económica se mantenga en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no haya pasado a formar parte de la Secretaría de Cultura Federal fue un acierto, pues ahí es donde tuvo su origen y donde ha encontrado grandes aliados, como son las universidades públicas.

“El FCE es un organismo descentralizado que está sectorizado en la SEP, porque ahí nació, nació para la educación superior, para la Escuela de Economía, y de ahí se expandió –indica–; las principales aliadas son las universidades, el sector educativo, por eso cuando se creó la Secretaría de Cultura, en lugar de sectorizarse en Cultura, se quedó en Educación, yo creo que eso fue un acierto”.

Sin embargo, para el director general del FCE hay retos que deben asumirse: “lo que habría que buscar son fórmulas, ya que hablamos de independencia, de liberación del sector central de la administración pública, quizá sí necesite que el Fondo tenga menos restricciones de orden administrativo, con el fin de que pueda ser más competitivo en términos comerciales”, dijo.

Sobre Margo Glantz, propuesta por Esteban Moctezuma, próximo titular de la SEP en la administración de Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, José Carreño opina que es un acierto, pues siempre es sano tanto para las instituciones, como para quienes las dirigen en una época, la renovación, que haya cambios.

“Margo es una escritora muy connotada, con grandes relaciones internacionales, tiene experiencia editorial, creo que es una muy buena propuesta para integrarse al FCE, en ese sentido, creo que se pueden abrir también nuevos horizontes para la institución”, considera Carreño Carlón sobre la profesora, escritora, académica y periodista, que es una de las grandes figuras de la cultura en nuestro país.

El comunicólogo y abogado dejará como herencia para la cultura editorial del país una amplia reestructura interna del octogenario Fondo de Cultura Económica, que implicó fusionar gerencias, ampliar coordinaciones y actualizarlo conforme a las concepciones administrativas y de gestión, para mantenerlo vivo y oxigenado de frente al México del futuro.

