Claudia Yáñez Centeno, de gira por el municipio de Comala.

Claudia Yáñez Centeno, diputada federal electa por Morena en Colima, realizó una gira de reconocimiento por distintas comunidades del municipio de Comala, donde en compañía de su equipo de trabajo informó a los pobladores de los tres programas universales que entrarán en función junto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: pensión a los de la tercera edad, becas para jóvenes y becas para discapacitados.

De igual manera presentó a los habitantes su proyecto de “Casa de Gestión” para este municipio, la cual incluirá desde servicios gratuitos en asesoramiento legal, gestión social, servicio médico y gestión de proyectos productivos.

Dentro de la gira de trabajo, Yáñez Centeno visitó los poblados de La Becerrera, Cofradía de Suchitlán, El Remudadero y La Caja, donde escuchó a los habitantes y a las autoridades comunitarias, mismas que le señalaron las necesidades de las cuales carecen o se encuentran en malas condiciones como la falta de comunicación vía celular e internet, el desabasto de medicina en los centros de salud, problemas de alcoholismo y drogadicción, agua potable contaminada y la nula atención de las autoridades actuales en los tres órganos de gobierno.

La diputada federal electa recordó a los comaltecos que trabajará de manera incansable para quienes más lo necesitan y así poder ir resolviendo estos problemas una vez iniciada la 4ta Transformación del país: “Mis Casas de Gestión empezarán a funcionar en una primera etapa en el mes de octubre, ahí encontrarán diversos servicios sociales y podrán gestionar sus proyectos productivos para la comunidad; voy a gestionar recursos para proyectos que beneficien a la población en lo general, no en lo particular”, señaló.

Por último, mencionó que la principal función de los delegados estatales y regionales será el de realizar el censo correspondiente a la población para llevar los programas que el próximo Presidente de la República ha propuesto: “Habrá delegados que llegarán a sus casas a censar adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, si alguna de estas personas no recibe el apoyo, podrán reportarse y mi Casa de Gestión revisará por qué no se entrega este o cualquier otro apoyo”.

