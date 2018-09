Querétaro vapulea a Morelia en la J8.

Morelia, Michoacán

La Jornada 8 de la Liga MX abrió el telón en el estadio “Morelos”, en donde los Gallos lograron imponerse de visita 1-4 al Morelia.

Durante la primera media hora de juego, Querétaro fue quien optó por adelantar sus líneas, proponiendo un juego ofensivo y vertical.

En el minuto 18, los Gallos demostraron que salieron a buscar el arco rival, una gran ‘vaselina’ de Sanvezzo puso en apuros al cancerbero Sosa, que se quedó a nada de cometer un error para que Ruiz empujara el balón al fondo de las redes.

Los blancos no bajaron el ritmo y tres minutos más tarde, Camilo probó nuevamente su suerte y jaló del ‘gatillo’ a balón parado; no obstante, la redonda se escapó a centímetros del travesaño de Morelia.

El duro trabajo de Querétaro rindió sus frutos en la recta final del primer tiempo, luego de que en una descolgada, Sanvezzo firmara el primero con un disparo a balón cruzado.

Para la parte complementaria, la tónica de juego no cambió, Gallos se fue al ataque y generó constantes llegadas de peligro en el arco de Sosa.

En el minuto 55 del partido, los blancos hicieron más amplia la ventaja, luego de que en una jugada de tres toques, Sanvezzo realizó una ‘pincelada’ en el área de Morelia y marcó el segundo de la noche.

Tras esta anotación, la Monarquía intentó cortar distancia en el marcador; no obstante, el Querétaro no bajó la intensidad y para la recta final del partido, firmó la tercera anotación por conducto de Acosta.

Cuando todo indicaba que el marcador terminaría así, el partido explotó y los purépechas se hicieron presentes en el resultado, Carlos Ferreira marcó el de la honra.

Finalmente, Gallos concretó la goleada después de que en tiempo de compensación Jaime Gómez anotara y pusiera la cifra final del marcador.

